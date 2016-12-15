حظر مؤقت لاستيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من تونس

حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤقتاً استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من جمهورية تونس, بعد أن ورد للوزارة نشرة تحذيرية صادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE), تفيد بظهور إصابات بمرض أنفلونزا الطيور في تلك المناطق.

وتـم توجيه المحاجر الحيوانية بمنافذ المملكة المختلفة وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ اللازم حيال ذلك.