 حظر مؤقت لاستيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من تونس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2016 ميلاديا

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حظر مؤقت لاستيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من تونس

حظر مؤقت لاستيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من تونس
المناطق- الرياض

حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤقتاً استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من جمهورية تونس, بعد أن ورد للوزارة نشرة تحذيرية صادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE), تفيد بظهور إصابات بمرض أنفلونزا الطيور في تلك المناطق.
وتـم توجيه المحاجر الحيوانية بمنافذ المملكة المختلفة وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ اللازم حيال ذلك.

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