 برعاية الأمير خالد بن فهد بن ناصر ال سعود ملتقى تشكيلي لدعم أبناء شهداء الواجب ولمحاربة الإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2016 ميلاديا

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برعاية الأمير خالد بن فهد بن ناصر ال سعود ملتقى تشكيلي لدعم أبناء شهداء الواجب ولمحاربة الإرهاب

برعاية الأمير خالد بن فهد بن ناصر ال سعود ملتقى تشكيلي لدعم أبناء شهداء الواجب ولمحاربة الإرهاب
المناطق _عادل الزهراني

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن ناصر آل سعود يقام  اليوم الخميس في محافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة  ملتقى “رؤية وطن” لدعم أبناء شهداء الواجب ومحاربة الإرهاب للفنون التشكيلية ومراسم الأطفال وثقافي ويستمر لمدة يومين حيث يشارك ست  دول عربية وأكثر من 9 مناطق ومحافظات  مختلفة من السعودية  وسوف تختم الورش بمعرض تشكيلي يفتتح سموه يوم السبت ويتضمن برنامج الملتقى مراسم أطفال وأمسيات شعرية وزيارات لعدد من معالم تاريخية وسياحية حيث يشرف على الملتقى الفنان التشكيلي فهد الجابري ويشارك بالمعرض كل من الفنانين :
يوسف الشغدلي
يوسف ابراهيم
صالح المحيني
صادق غالب
عبدالمحسن الطوالة
عمر كمال الدين
سعد الملحم
منيرة الحبسي
كريمة المسيري
خيرالله زربان
عادل الحاسري
محمد الحارثي
عبدالله البارقي
شمس دمنهوري
سلمى الشيخ
مريم بفلح
محمد بنتن
محمد الرشيدي
منى فلمبان
علي الشهري
حافظ الرضي
فاطمة سليهم
هيثم الجوهر
احمد شويل
بسام الصياح
عدنان صفي الله
خلود المسيري
مريم عماد
محمد النجدي
احمد القميش
أمل تركستاني
سمر شهاب
ملك عابده
سميرة القرشي
شمس دمنهوري

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