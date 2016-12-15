وزير الإسكان: إجمالي مساحات الأراضي المرهونة لدى المصارف تراوح بين 6 إلى 8 ملايين م2

كشف ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان إن التوقعات الأولية تشير إلى أن إجمالي مساحات الأراضي المرهونة لدى المصارف تراوح بين ستة إلى ثمانية ملايين من إجمالي مساحات الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي في مختلف المناطق الذي أعلن أمس الأول.

و قال: “أعتقد أن المساحة تتراوح بين ستة إلى ثمانية ملايين مبدئيا، ونحن نحاول حاليا أن يكون هناك تنسيق بين وزارة الإسكان والمصارف، لأن المصارف فقط راهنة ولذلك سيكون هناك تنسيق بين المصارف وأصحاب الأراضي المرهونة”.

وتابع، أن الوزارة لم تتأكد بعد من تسجيل جميع المصارف من الأراضي الموجودة لديها، شارحا ذلك “من الصعب الآن التيقين، والمرحلة الآن هي مرحلة تسجيل وهناك تعاون جيد يدل على حس المواطن بالمشاركة في أي تنظيم يصدر من الدولة”.

وحول تأكيد وزارة العدل عن سريان الرهن العقاري، أوضح وزير الإسكان أن “وزارة العدل أعلنت تكرارا أن الرهن العقاري فاعل، ويمكن أن تكون بعض الجهات لا تزال لديها عدم دراية بتفعيل هذا النظام، ووزارة العدل قامت بالتذكير، وسنعمل معا في أن تكون أعمالنا حسب الأنظمة الموجودة”.

وقال ماجد الحقيل على هامش لقائه عددا من الصحافيين أثناء الكلمة السنوية للملك في مجلس الشورى أمس، “إن سنة 2016 لوزارة الإسكان كانت سنة تنظيمية ووضع الطرق المناسبة التي تخدم الوطن والمواطن، مؤكدا أن العام الميلادي المقبل 2017، سيكون عاما جيدا لقطاع الإسكان.

وقد أعلنت وزارة الإسكان قبل يومين، أن إجمالي الأراضي المسجلة في برنامج نظام رسوم الأراضي البيضاء، بلغ 2278 قطعة أرض بلغ إجمالي مساحتها 635 مليون متر مربع على مستوى جميع المدن السعودية، سواء الخاضعة للرسوم في المرحلة الأولى أو غير المنطبقة الشروط عليها.

وسيطرت مدينة الرياض على المساحات الأعلى تسجيلا في برنامج نظام رسوم الأراضي البيضاء لوزارة الإسكان بإجمالي 283 مليون متر مربع تشكل 45 في المائة من الإجمالي، فيما جاءت مدينة جدة ثانيا بمساحة 173 مليون متر مربع بنسبة 27 في المائة، في حين جاءت الدمام ثالثا بمساحة إجمالية بلغت 134 مليون متر مربع.