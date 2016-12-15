 الدوريات البحرية بحرس الحدود بتبوك تنقذ شاب من الغرق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الدوريات البحرية بحرس الحدود بتبوك تنقذ شاب من الغرق

الدوريات البحرية بحرس الحدود بتبوك تنقذ شاب من الغرق
المناطق _تبوك
قامت الدوريات البحرية و فرقة البحث والإنقاذ بحرس الحدود بمنطقة تبوك “قطاع ضباء ” بإنقاذ شاب من الغرق يبلغ من العمر (22) سنه ، وفي التفاصيل أوضح الناطق الإعلامي المكلف بقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك الرائدالبحري فهد بن صالح العنزي أن غرفة القيادة والسيطرة بقطاع ضباء تلقت بلاغ على هاتف الطوارئ (994) من مواطنة تفيد بمشاهدتها شخص يستغيث بعرض البحر على متن فلين بعد سحب الأمواج له للداخل جنوب مركز الخريبة وعلى الفور توجهت الدورية البحرية مع فرقة البحث والإنقاذ للموقع وتم انتشاله  إلي الشاطئ وأجريت له الإسعافات الأولية اللازمة وهوه بصحة جيده ولله الحمد علماً بأن الموقع مخصص للسباحة .
وحثت قيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك المواطنين والمقيمين بتوخي الحذر عند ممارسة السباحة وعدم المخاطرة بالسباحة على الفلين او اللستك و السباحة في حالة التعب والإرهاق  والسباحة في الأماكن غير المخصصه للسباحة.

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