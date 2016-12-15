بالفيديو: الأسد يرقص على جثث ضحايا سوريا: الوضع الآن تغير مع “تحرير” حلب

بارك رئيس النظام السوري بشار الأسد الخميس (15 ديسمبر 2016)، للسوريين بـ”تحرير” مدينة حلب، وذلك بالتزامن مع بدء إجلاء مقاتلي الفصائل المعارضة والمدنيين من المدينة.

وقال الأسد في شريط مصور قصير نشرته صفحة “رئاسة الجمهورية العربية السورية” على موقع فيس بوك، “أعتقد مع تحرير حلب سنقول الوضع ليس فقط السوري وليس فقط الإقليمي تغير بل أيضًا الدولي”، مضيفًا “هذا بحد ذاته تاريخ يرسم الآن أكبر من كلمة مبروك”.

وكانت قوات المعارضة السورية توصلت إلى اتفاق مع نظام الأسد برعاية روسية– تركية يقضي بخروج قوات المعارضة وعائلاتهم من حلب، وذلك بعد تضييق الخناق عليهم واشتداد القصف الجوي والمدفعي على المحاصرين في حلب الشرقية.

وكانت 10 سيارات إسعاف وأكثر من 11 حافلة تحمل عائلات مقاتلي المعارضة خرجت من الجزء الشرقي من حلب على جسر الراموسة، حسبما أفادت شبكة ” بي بي سي “.

ويساعد مسؤولون في الصليب والهلال الأحمر الجرحى في الوصول إلى نقاط طبية لإجلائهم.

وكانت الحافلات قد وقفت متأهبة مرة أخرى لبدء الإجلاء من المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة السورية من المدينة، بناء على الاتفاق الجديد.