 “*مشاركة إدارة طب الأسنان باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة”* | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

المحارب يحصل على الماجستير في إدارة الجودة خبراء طقس يتوقعون وصول الثلج إلى الرياض! “*مشاركة إدارة طب الأسنان باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة”* تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لتشغيلهم في المجال الزراعي في المملكه آثار متفجرات على جثامين ضحايا طائرة مصر للطيران من هو عادل حبارة الإرهابي الخطير الذي أعدمته مصر؟ بالفيديو: الأسد يرقص على جثث ضحايا سوريا: الوضع الآن تغير مع “تحرير” حلب 28جهة تشارك في التمرين العملي لمواجهة الكوارث البحرية”بحث وإنقاذ 38″ الدوريات البحرية بحرس الحدود بتبوك تنقذ شاب من الغرق وزير الإسكان: إجمالي مساحات الأراضي المرهونة لدى المصارف تراوح بين 6 إلى 8 ملايين م2 مدني حفرالباطن : السيطرة على حريق شقة سكنية وإنقاذ امرأة وطفلين وكيل وزارة العمل والتنمية يتفقد دار الرعاية الاجتماعية للمسنين ويقف على الخدمات المقدمة لهم

“*مشاركة إدارة طب الأسنان باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة”*

“*مشاركة إدارة طب الأسنان باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة”*
المناطق _أمل بهكلي

ضمن خطة البرامج الوقائية بصحة جازان قامت إدارة طب الأسنان بالتعاون مع كلية طب الأسنان بجامعة جازان وجمعية بناء الإنسان “عبور” بالمشاركة في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة عبر المعرض المقام في مركز كادي مول التجاري.

يذكر أن إدارة طب الأسنان اعتمدت نموذج تحويل مباشر لعيادة الأسنان بمستشفى الأمير محمد بن ناصر لمرتادي المعرض من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وتم علاج 30 حالة منذ افتتاح قسم علاج ذوي الاحتياجات الخاصة وتم عمل جدولة لعمليات اليوم الواحد بمعدل حالتين أسبوعيا وذلك للحالات التي تحتاج لتخدير عام.

وتقوم إدارة طب الأسنان بالمشاركة في الأنشطة التوعوية والتثقيفية وعمل المحاضرات التثقيفية بالمدارس والمراكز الصحية لنشر ثقافة العناية والاهتمام بالأسنان ودورها في المحافظة على الصحة.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>