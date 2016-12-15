“*مشاركة إدارة طب الأسنان باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة”*

ضمن خطة البرامج الوقائية بصحة جازان قامت إدارة طب الأسنان بالتعاون مع كلية طب الأسنان بجامعة جازان وجمعية بناء الإنسان “عبور” بالمشاركة في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة عبر المعرض المقام في مركز كادي مول التجاري.

يذكر أن إدارة طب الأسنان اعتمدت نموذج تحويل مباشر لعيادة الأسنان بمستشفى الأمير محمد بن ناصر لمرتادي المعرض من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وتم علاج 30 حالة منذ افتتاح قسم علاج ذوي الاحتياجات الخاصة وتم عمل جدولة لعمليات اليوم الواحد بمعدل حالتين أسبوعيا وذلك للحالات التي تحتاج لتخدير عام.

وتقوم إدارة طب الأسنان بالمشاركة في الأنشطة التوعوية والتثقيفية وعمل المحاضرات التثقيفية بالمدارس والمراكز الصحية لنشر ثقافة العناية والاهتمام بالأسنان ودورها في المحافظة على الصحة.