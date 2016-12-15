خبراء طقس يتوقعون وصول الثلج إلى الرياض!

توقع خبراء الطقس أن تنخفض درجة الحرارة بدءا من يوم الخميس في شمال المملكة والشرق والوسط، ووصول الصقيع والثلوج إلى شمال المملكة، وقد تصل إلى شمالي الرياض في ظاهرة نادرة، بحسب خبير الطقس أستاذ المناخ المشارك في قسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند الذي قال: «سيظهر الصقيع على أجزاء من المناطق الشمالية صباح اليوم (الخميس)، وستشهد هطول زخات مطرية على الأطراف الشمالية من السعودية ناحية طريف والقريات، وأجزاء من منطقة الباحة، وربما مرتفعات الطائف، نتيجة وجود منخفض جوي يعبر الشام ‏يتسبب بإثارة الرياح الغربية النشطة والباردة والمثيرة للغبار على تبوك وشمال الجوف والحدود الشمالية وشمال الوسطى».