 خبراء طقس يتوقعون وصول الثلج إلى الرياض! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 16 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 15 ديسمبر 2016 ميلاديا

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خبراء طقس يتوقعون وصول الثلج إلى الرياض!

خبراء طقس يتوقعون وصول الثلج إلى الرياض!
المناطق _متابعات

توقع خبراء الطقس أن تنخفض درجة الحرارة بدءا من يوم الخميس في شمال المملكة والشرق والوسط، ووصول الصقيع والثلوج إلى شمال المملكة، وقد تصل إلى شمالي الرياض في ظاهرة نادرة، بحسب خبير الطقس أستاذ المناخ المشارك في قسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند الذي قال: «سيظهر الصقيع على أجزاء من المناطق الشمالية صباح اليوم (الخميس)، وستشهد هطول زخات مطرية على الأطراف الشمالية من السعودية ناحية طريف والقريات، وأجزاء من منطقة الباحة، وربما مرتفعات الطائف، نتيجة وجود منخفض جوي يعبر الشام ‏يتسبب بإثارة الرياح الغربية النشطة والباردة والمثيرة للغبار على تبوك وشمال الجوف والحدود الشمالية وشمال الوسطى».

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