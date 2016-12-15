حرس الحدود بالمنطقة االشرقية يمنع الإبحار بسبب التغييرات الجوية

منعت قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية الإبحار بسبب تغييرات الأحوال الجوية المتمثلة في العواصف الرملية والرياح وارتفاع الموج إجراءً احترازياً ، للمحافظة على سلامة أصحاب القوارب .

وأوضح المتحدث الرسمي للقيادة بالمنطقة النقيب عمر بن محمد الأكلبي أن منع الإبحار لا يتم اللجوء إليه إلا في الحالات التي يشكل فيها الإبحار خطراً على الأرواح أو الممتلكات ، مبيناً أن قائد كل قطاع يقوم بتحديد درجة الخطر في المنطقة التي يترأسها ، ابتداء من التحذيرات ، وصولاً إلى المنع من نزول البحر، وليس بالضرورة أن يشمل قرار المنع كل مراسي المنطقة الشرقية ، بسبب كبر مساحة شواطئها ، فقد يكون ممنوعاً في منطقة ، ومسموحاً في أخرى.

وشدد على أصحاب الوسائط البحرية سوءا قوارب الصيد أو قوارب النزهة ، بضرورة التأكد من حالة الطقس في جميع الأحوال قبل الإبحار وذلك بالاتصال برقم طوارئ حرس الحدود 994 للاستعلام عن حالة الطقس ، مشدداً على عدم إهمال وسائل السلامة على متن قواربهم والتأكد من صلاحيتها بشكل دوري .

ودعا الأكلبي المتنزهين بالابتعاد عن المواقع الممنوعة والمحظورة عند التنزه أو عند ممارسة السباحة ، وعدم السباحة ليلاً في الأماكن غير المخصصة للسباحة ، خاصة البعيدة عن المدن والتجمعات السكنية والتي تزيد الأمر سوءاً بجانب ضرورة الانتباه الدائم للأطفال أثناء التنزه وخاصة على الشاطئ وعدم إهمالهم وتركهم بمفردهم وعدم السماح لهم بالسباحة بالأطواق المطاطية .