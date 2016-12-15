 حرس الحدود بالمنطقة االشرقية يمنع الإبحار بسبب التغييرات الجوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2016 ميلاديا

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حرس الحدود بالمنطقة االشرقية يمنع الإبحار بسبب التغييرات الجوية

حرس الحدود بالمنطقة االشرقية يمنع الإبحار بسبب التغييرات الجوية
المناطق - واس

منعت قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية الإبحار بسبب تغييرات الأحوال الجوية المتمثلة في العواصف الرملية والرياح وارتفاع الموج إجراءً احترازياً ، للمحافظة على سلامة أصحاب القوارب .
وأوضح المتحدث الرسمي للقيادة بالمنطقة النقيب عمر بن محمد الأكلبي أن منع الإبحار لا يتم اللجوء إليه إلا في الحالات التي يشكل فيها الإبحار خطراً على الأرواح أو الممتلكات ، مبيناً أن قائد كل قطاع يقوم بتحديد درجة الخطر في المنطقة التي يترأسها ، ابتداء من التحذيرات ، وصولاً إلى المنع من نزول البحر، وليس بالضرورة أن يشمل قرار المنع كل مراسي المنطقة الشرقية ، بسبب كبر مساحة شواطئها ، فقد يكون ممنوعاً في منطقة ، ومسموحاً في أخرى.
وشدد على أصحاب الوسائط البحرية سوءا قوارب الصيد أو قوارب النزهة ، بضرورة التأكد من حالة الطقس في جميع الأحوال قبل الإبحار وذلك بالاتصال برقم طوارئ حرس الحدود 994 للاستعلام عن حالة الطقس ، مشدداً على عدم إهمال وسائل السلامة على متن قواربهم والتأكد من صلاحيتها بشكل دوري .
ودعا الأكلبي المتنزهين بالابتعاد عن المواقع الممنوعة والمحظورة عند التنزه أو عند ممارسة السباحة ، وعدم السباحة ليلاً في الأماكن غير المخصصة للسباحة ، خاصة البعيدة عن المدن والتجمعات السكنية والتي تزيد الأمر سوءاً بجانب ضرورة الانتباه الدائم للأطفال أثناء التنزه وخاصة على الشاطئ وعدم إهمالهم وتركهم بمفردهم وعدم السماح لهم بالسباحة بالأطواق المطاطية .

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