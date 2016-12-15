 الجار الله: لا وساطة كويتية بين السعودية والمخلوع صالح | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

كيري: ما يقوم به بشار “ليس أقل من مذبحة” و سنفعل كل ما بوسعنا لإنقاذ المدنيين في حلب الزياني يؤكد وقوف وتضامن دول المجلس مع مصر في مكافحة الإرهاب ألمانيا تحث مستخدمي ياهو على البحث عن بدائل أخرى السفير السعودي في المغرب: “هولاكو يغزو حلب” الاتحاد: نحترم قرار إيقاف محمد نور ونسانده بما يتوافق مع الأنظمة هلال الباحة يختتم محاضراته التوعوية التي نفذها في عدد من مدارس المنطقة وزير خارجية بريطانيا يسخر من ملابس رئيسة الوزراء الجار الله: لا وساطة كويتية بين السعودية والمخلوع صالح السهلاوي يغيب عن ديربي الرياض بسبب الإصابة الجامعة العربية: ندعم جهود المملكة والإمارات وقطر لإيقاف المجازر في سوريا حرس الحدود بالمنطقة االشرقية يمنع الإبحار بسبب التغييرات الجوية أمير الباحة يطمئن على صحة المهندس سعيد جارالله وعلى صحة نجل رئيس مركز شرى

الجار الله: لا وساطة كويتية بين السعودية والمخلوع صالح

الجار الله: لا وساطة كويتية بين السعودية والمخلوع صالح
المناطق_الكويت

نفى نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، وجود وساطة كويتية للمصالحة بين المملكة العربية السعودية والرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح.

وجدد الجار الله، على هامش مشاركته، مساء الأربعاء، في حفل استقبال السفارة اليابانية بالعيد الوطني، “موقف الكويت الرامي إلى الحل السياسي للأزمة اليمنية وحقن الدماء والحفاظ على استقرار ووحدة اليمن”.

ورداً على أسئلة الصحفيين، قال الجار الله: إن “الكويت استضافت مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية المتنازعة على مدى أكثر من ثلاثة أشهر دون أن يتحقق التوافق الذي يقود إلى حل سياسي للأزمة”.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>