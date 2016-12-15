الجار الله: لا وساطة كويتية بين السعودية والمخلوع صالح

نفى نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، وجود وساطة كويتية للمصالحة بين المملكة العربية السعودية والرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح.

وجدد الجار الله، على هامش مشاركته، مساء الأربعاء، في حفل استقبال السفارة اليابانية بالعيد الوطني، “موقف الكويت الرامي إلى الحل السياسي للأزمة اليمنية وحقن الدماء والحفاظ على استقرار ووحدة اليمن”.

ورداً على أسئلة الصحفيين، قال الجار الله: إن “الكويت استضافت مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية المتنازعة على مدى أكثر من ثلاثة أشهر دون أن يتحقق التوافق الذي يقود إلى حل سياسي للأزمة”.