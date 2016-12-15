 وزير خارجية بريطانيا يسخر من ملابس رئيسة الوزراء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2016 ميلاديا

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وزير خارجية بريطانيا يسخر من ملابس رئيسة الوزراء

وزير خارجية بريطانيا يسخر من ملابس رئيسة الوزراء
المناطق_وكالات

سخر وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون علنا من رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وقال لعشرات السفراء الأجانب إنها منفتحة على الثقافات العالمية لدرجة أنها ترتدي السراويل الألمانية التقليدية التي تصنع من الجلد.

وتهكم جونسون من التقاط ماي صور لها وهي تساير الموضة وترتدي سروالا جلديا طويلا قال الإعلام البريطاني إنه سعره 995 جنيها إسترلينيا (1260 دولارا).

ونقلت “رويترز” عن جونسون قوله: “نحن منفتحون جدا على الثقافات العالمية حتى أننا من نحتسي الشمبانيا والبروسيكو (نبيذ إيطالي أبيض)،

ونشتري من العربات الألمانية أكثر من أي أحد، وترتدي رئيسة وزرائنا الرائعة الليدرهوزن”، مستخدما الكلمة الألمانية للسراويل الجلدية التقليدية.

وأشار إلى إن بلاده لن تدير ظهرها للعالم بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، ووصف المملكة المتحدة بأنها مستهلك للواردات من كل بلاد العالم.

وأضاف “لدينا نهم في هذا البلد للواردات. نشتري كميات هائلة من الأشياء، لا سيما بالطبع من أصدقائنا في الاتحاد الأوروبي، وبالتأكيد سنواصل ذلك عندما نبرم اتفاق التجارة الحرة العظيم”.

ويشتهر جونسون في بريطانيا وخارجها بشخصيته الغريبة في أغلب الأحيان، وبشعره البلاتيني الأشعث.

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