هلال الباحة يختتم محاضراته التوعوية التي نفذها في عدد من مدارس المنطقة

اختتم الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة ممثلاً في إدارة التدريب المحاضرات التوعوية عن الإسعافات الأولية و التي نفذها ولمدة اربع ايام في عدد من مدارس المنطقة

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بالباحة عماد منسي بان المدارس التي تم زيارتها هي متوسطة العفوص وكان عدد الطلاب 30 طالباً والمدرسة الثانوية بال موسى وكان عدد الطلاب 30 طالب ومدرسة التوفيق وفصول التربية الخاصة وكان عدد طلابها 30 طالبا وثمانية طلاب من التربية الخاصة و متوسطة النجاح وكان عدد طلابها 117 وثانوية الملك سعود وكان عدد طلابها 30 طالب وثانوية بشير وكان عدد طلابها 35 طالب و ابتدائيه ومتوسطه برحرح بمحافظة المندق وكان عدد طلابها 30 طالب و تم زيارة مركز اسعاف الهلال الاحمر بمحافظة بلجرشي وعدد من طلاب مدرسة حطين

مشيرا بان الدورة تضمنت كيفية التعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة كالطوارئ القلبية والطوارئ البيئية ومهارات الإسعافات الأولية في إنقاذ المصابين في حالات النزيف والكسور وإصابات العمود الفقري وقد شارك الطلاب في التطبيق العملي و كيفية التعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة مفيدا بانه قام بتدريبهم مدير إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة المدرب عبد الخالق أحمد الزهراني .