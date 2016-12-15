 الاتحاد: نحترم قرار إيقاف محمد نور ونسانده بما يتوافق مع الأنظمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الاتحاد: نحترم قرار إيقاف محمد نور ونسانده بما يتوافق مع الأنظمة

الاتحاد: نحترم قرار إيقاف محمد نور ونسانده بما يتوافق مع الأنظمة
المناطق_الرياض

أصدرت إدارة نادي الاتحاد اليوم الخميس بياناً حول قرار إيقاف قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من المحكمة الرياضية “كاس” بإيقافه لمدة 4 سنوات.

وجاء بيان إدارة نادي الاتحاد على النحو التالي:

يعبر مجلس إدارة النادي عن احترامه للمحكمة الرياضية وماصدر عنها من قرار، ويؤكد مساندته ووقوفه على جانب النجم محمد نور بما يتماشى الأنظمة واللوائح، مقدراً تاريخة الحافل بالانجازات والبطولات التي سجل جزءاً كبيراً منها بإسم الرياضية السعودية سواء مع المنتخب السعودي أو ناديه الاتحاد في مختلف المحافل الدولية.

واختتم البيان الاتحادي بأنه لن يتوالى عن تقديم كافة مايمكن من دعم للاعب ومساندته في أي خطوة يقرر الإقدام عليها بما يتماشى مع النظام.

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