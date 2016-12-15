 السفير السعودي في المغرب: “هولاكو يغزو حلب” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2016 ميلاديا

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السفير السعودي في المغرب: “هولاكو يغزو حلب”

السفير السعودي في المغرب: “هولاكو يغزو حلب”
المناطق_الرياض

“هولاكو يغزو حلب”، هو عنوان النص الشعري الذي كتبه السفير السعودي في العاصمة المغربية الرباط، الدكتور عبد العزيز خوجة، متناولا فيه الأزمة الإنسانية التي يعاني منها السوريون في حلب، نتيجة قصف طيران النظام، والقوات الروسية والإيرانية والمليشيات الداعمة له.

خوجة انتقد الصمت الدولي، مقدما اعتذاره لـ’حلب’ المدينة والتاريخ والحضارة، على ما أصاب أهلها من مآسي، وهنا نص القصيدة:

هولاكو يغزو حلب

*قهرٌ .. وهانَ علينا الذلُّ ياعرب*
*مدينةُ العزِّ والتاريخِ تُغتصبُ*

*صمتٌ .. ولاذتْ بصمتٍ عاجزٍ أممٌ*
*وسيفُ معتصمٍ في الغمدِ يَنتحب*ُ

*الله ياحلبُ يا سيفَ دولتها*
*يا صوتَ شاعرِها تسمو به الكتبُ*

*الله ياحلبُ يافنُّ يا أدبُ*
*من ذا يقولُ ولم تأذنْ له حلبُ*

*أرثيكِ لا ؛ كيف لي أرثيكِ ياحلبُ*
*لو متِّ ماتت لنا الأمجادُ والنَّسبُ*

*نرنو إليها على التِّلفازِ باكيةً*
*نبكي عليها وننسى ثمَّ ننْسَحبُ*

*يا دولة البغيِ بيضي واصفِري طرباً*
*الكلّ لاهٍ وبعضُ الكلِّ يرتعِبُ*

*العَلقميُّ أباحَ العرضَ مُنتشِياً*
*والفارسيُّ على الأنقاضِ يَسْتَلِبُ*

*اضْرِب كما شئت هولاكو وعُد بَطِراً*
*فأنت وحدكَ في الميدان تَنتهِبُ*

*في مجلس الأمن لا خوفٌ يُؤرِّقَكُم*
*افْعلْ كما شِئْتَ و(الفيتو ) لهُ الغَلَبُ*

*يا شامَنا جاءَ كسرى في عمامَتِهِ*
*رقطاءُ يسكنُ في أنيابِها العَطَبُ*

*يا شامُ يا مكْمَنَ الأمجادِ بي ألمٌ*
*فَهلْ أُلامُ على حبٍّ هو السَّببُ*

*إن ضعتِ يا شامُ منَّا ضاعَ أجمعُنا*
*أو عدتِ شامخةً عزَّتْ بكِ العربُ*

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