 ألمانيا تحث مستخدمي ياهو على البحث عن بدائل أخرى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

كيري: ما يقوم به بشار “ليس أقل من مذبحة” و سنفعل كل ما بوسعنا لإنقاذ المدنيين في حلب الزياني يؤكد وقوف وتضامن دول المجلس مع مصر في مكافحة الإرهاب ألمانيا تحث مستخدمي ياهو على البحث عن بدائل أخرى السفير السعودي في المغرب: “هولاكو يغزو حلب” الاتحاد: نحترم قرار إيقاف محمد نور ونسانده بما يتوافق مع الأنظمة هلال الباحة يختتم محاضراته التوعوية التي نفذها في عدد من مدارس المنطقة وزير خارجية بريطانيا يسخر من ملابس رئيسة الوزراء الجار الله: لا وساطة كويتية بين السعودية والمخلوع صالح السهلاوي يغيب عن ديربي الرياض بسبب الإصابة الجامعة العربية: ندعم جهود المملكة والإمارات وقطر لإيقاف المجازر في سوريا حرس الحدود بالمنطقة االشرقية يمنع الإبحار بسبب التغييرات الجوية أمير الباحة يطمئن على صحة المهندس سعيد جارالله وعلى صحة نجل رئيس مركز شرى

ألمانيا تحث مستخدمي ياهو على البحث عن بدائل أخرى

ألمانيا تحث مستخدمي ياهو على البحث عن بدائل أخرى
المناطق_رويترز

انتقد المكتب الاتحادي لأمن المعلومات في ألمانيا موقع ياهو يوم الخميس لفشله في تطبيق تقنيات تشفير ملائمة لحماية البيانات الخاصة بالمستخدمين.

ونصح المكتب المستخدمين الألمان ببحث إمكانية الانتقال إلى بدائل للبريد الإلكتروني بعدما كشف ياهو عن اختراق ثان لبيانات المستخدمين أثار مخاوف من احتمال إقدام شركة فيرايزون على إلغاء صفقة لشراء عمليات الإنترنت الأساسية في ياهو.

وقال آرني شوينبوم رئيس المكتب إن حماية بيانات المستخدمين ينبغي أن تكون على رأس الأولويات لدى كل شركات الانترنت.

وقال في بيان “بالنظر إلى تكرار حالات سرقة البيانات ينبغي للمستخدمين أن ينظروا بتمعن في أي الخدمات التي يرغبون في استخدامها في المستقبل وينبغي أن يكون الأمن جزءا من هذا القرار.”

وفي إشارة إلى استخدام ياهو لخاصية (إم.دي 5) لتشفير كلمات المرور قال المكتب إن هذه الخاصية لم تعد “حديثة وتعتبر غير آمنة”

 

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>