ألمانيا تحث مستخدمي ياهو على البحث عن بدائل أخرى

انتقد المكتب الاتحادي لأمن المعلومات في ألمانيا موقع ياهو يوم الخميس لفشله في تطبيق تقنيات تشفير ملائمة لحماية البيانات الخاصة بالمستخدمين.

ونصح المكتب المستخدمين الألمان ببحث إمكانية الانتقال إلى بدائل للبريد الإلكتروني بعدما كشف ياهو عن اختراق ثان لبيانات المستخدمين أثار مخاوف من احتمال إقدام شركة فيرايزون على إلغاء صفقة لشراء عمليات الإنترنت الأساسية في ياهو.

وقال آرني شوينبوم رئيس المكتب إن حماية بيانات المستخدمين ينبغي أن تكون على رأس الأولويات لدى كل شركات الانترنت.

وقال في بيان “بالنظر إلى تكرار حالات سرقة البيانات ينبغي للمستخدمين أن ينظروا بتمعن في أي الخدمات التي يرغبون في استخدامها في المستقبل وينبغي أن يكون الأمن جزءا من هذا القرار.”

وفي إشارة إلى استخدام ياهو لخاصية (إم.دي 5) لتشفير كلمات المرور قال المكتب إن هذه الخاصية لم تعد “حديثة وتعتبر غير آمنة”