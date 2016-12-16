 كيري: ما يقوم به بشار “ليس أقل من مذبحة” و سنفعل كل ما بوسعنا لإنقاذ المدنيين في حلب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2016 ميلاديا

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كيري: ما يقوم به بشار “ليس أقل من مذبحة” و سنفعل كل ما بوسعنا لإنقاذ المدنيين في حلب

كيري: ما يقوم به بشار “ليس أقل من مذبحة” و سنفعل كل ما بوسعنا لإنقاذ المدنيين في حلب
المناطق_وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم الخميس، إن تركيا مستعدة لاستقبال المزيد من اللاجئين السوريين الراغبين في التوجه إليها.

واضاف في مؤتمر صحفي بشأن الوضع في سوريا “نريد أن نرى ممرات أمنة لخروج المدنيين والمقاتلين من حلب”.

وقال إن ما تقوم به حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في حلب “ليس أقل من مذبحة”، مضيفاً “لا يوجد مبرر لقصف المدنيين في حلب”.

وقال ايضاً “سمعنا تقارير عن اطلاق النظام وحلفائه النار على مغادرين من حلب”.

وقال إن النظام السوري لم يلتزم بأي من اتفاقات وقف اطلاق النار، مشدداً “سنفعل كل ما بوسعنا لإنقاذ المدنيين في حلب”.

واوضح كيري أن الولايات المتحدة تسعى إلى وقف الأعمال القتالية في حلب بشكل فوري ودائم وقابل للتحقق.

واضاف “وقف القتل في سوريا ممكن اذا وافقت روسيا ونظام الأسد على ذلك”، مبيناً أن بقية أطراف الأزمة السورية مستعدة للعودة لجنيف للتباحث بشأن وقف الحرب في سوريا.

وقال “على النظام وروسيا اتخاذ قرار استراتيجي بشأن استنئاف السلام في سوريا”.

كما دعا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط من أجل دفع عملية (المفاوضات) قدما.

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