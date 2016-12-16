 مقتل 7 مسلحين من ميليشيا الحوثي وإصابة 13 آخرين في مواجهات مع الجيش اليمني بتعز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مقتل 7 مسلحين من ميليشيا الحوثي وإصابة 13 آخرين في مواجهات مع الجيش اليمني بتعز

مقتل 7 مسلحين من ميليشيا الحوثي وإصابة 13 آخرين في مواجهات مع الجيش اليمني بتعز
المناطق - اليمن

قتل 7 من مسلحي ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وأصيب 13 آخرين أمس ، في مواجهات مع الجيش اليمني في تعز .

وأوضح المركز الإعلامي لقيادة محور تعز أن الجيش اليمني والمقاومة أحبطوا عمليات تسلل للميليشيا في محيط معسكر التشريفات، ووادي الزنوج وجبهة الأربعين شرق المدينة.

كما تم تدمير طقم مدرع، إضافة إلى التصدي لهجوم مماثل في محيط الدفاع الجوي شمال غرب المدينة، ومنطقة ” وادي السبد” في “المفاليس أثاور” جنوب تعز.

ولجأت الميليشيا إلى قصف الأحياء المدنية بعد هزيمتها، وإحباط هجومها، حيث قتل 2 من المدنيين وإصابة 3 آخرين، في قصف بالأسلحة الثقيلة، على عدة أحياء وسط المدينة.

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