رونالدو.. 500 هدف مع 3 أندية

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفه الـ500 على صعيد الأندية، عندما أهدى فريقه ريال مدريد الإسباني هدفه الثاني في مرمى كلوب أميركا المكسيكي، الخميس، في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليا في اليابان.

ويحمل الهدف الرقم 377 لرونالدو مع ريال مدريد، بالإضافة إلى 118 سجلها مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، و5 مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي الذي شهد بداية مسيرته.

ونجح رونالدو في تسجيل 40 ثلاثية (هاتريك) خلال هذه السلسلة، أما أكبر ضحية له فكان نادي إشبيلية، حيث سجل الـ”دون” 22 هدفا في شباكه.

كما يملك رونالدو الرقمين القياسيين لأفضل هداف وأكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب البرتغال، بعدما سجل 68 هدفا في 136 مباراة.