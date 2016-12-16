 دي ميستورا: يجب ألا تصبح إدلب “حلب ثانية” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2016 ميلاديا

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دي ميستورا: يجب ألا تصبح إدلب “حلب ثانية”

دي ميستورا: يجب ألا تصبح إدلب “حلب ثانية”
المناطق_وكالات

قال المبعوث الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا، الخميس، إن مدينة إدلب في سوريا ينبغي أن لا تصبح “حلب الثانية”.

 

وبذلك يبدى المبعوث الدولي تخوفه من أن تلقى مدينة إدلب التي تعتبر إحدى آخر المعاقل الرئيسية للمعارضة، مصير مدينة حلب التي تعرضت لعمليات قصف شرس أدت إلى تهجير آلاف الناس من أحياء المدينة الشرقية.

وقال دي ميستورا في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت، إن هناك أعداد هائلة من المدنيين يحتاجون المساعدات في حلب، مشيرا إلى أن جزاء كبيرة في المدينة قد دمرت بالكامل.

من جهته، دعا وزير الخارجية الفرنسي إلى استئناف المفاوضات السياسية لحل الأزمة السورية، قائلا إن الهدف الأساسي هو محاربة الإرهاب واستعادة مدينة الرقة، المعقل الرئيسي لتنظيم “داعش” في سوريا.

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