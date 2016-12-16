 دار الملاحظة بالطائف يقيم ندوة شعرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2016 ميلاديا

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دار الملاحظة بالطائف يقيم ندوة شعرية

دار الملاحظة بالطائف يقيم ندوة شعرية
المناطق_عادل الزهراني
ضمن توجيهات مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الاستاذ عبدالله العليان لتفعيل الشراكات المجتمعية وإقامة  البرامج التوعوية بالدور الإيوائية اقيمت ندوة شعرية بالتعاون مع مدرسة سلمة بن هشام الداخلية و دار الملاحظة الاجتماعية بمحافظة الطائف صباح اليوم الموافق ١٤٣٨/٣/١٦ بعنوان( وقفات تربوية )

وكان ضيف هذه الندوة الشعرية الاستاذ مستور الذويبي  حيث ابدع في تطويع الشعر لإرسال رسائل إيجابية تربوية هادفة  وقد كانت الندوة لجميع منسوبي مدرسة سلمة بن هشام ودار الملاحظة وجميع النزلاء .

هذا وتقدم مدير الدار الاستاذ صالح بن رزيق اليزيدي  بالشكر لجميع  القائمين على البرنامج وخص بالذكر ضيف الندوة وقائد مدرسة سلمة بن هشام الاستاذ عمر الثبيتي ورئيس وحدة البرامج بدار الملاحظة الاستاذ بندر الغامدي  داعيا الله أن يحفظ ولاة أمورنا وبلادنا من كل مكروه

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