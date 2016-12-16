دار الملاحظة بالطائف يقيم ندوة شعرية

ضمن توجيهات مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الاستاذ عبدالله العليان لتفعيل الشراكات المجتمعية وإقامة البرامج التوعوية بالدور الإيوائية اقيمت ندوة شعرية بالتعاون مع مدرسة سلمة بن هشام الداخلية و دار الملاحظة الاجتماعية بمحافظة الطائف صباح اليوم الموافق ١٤٣٨/٣/١٦ بعنوان( وقفات تربوية )

وكان ضيف هذه الندوة الشعرية الاستاذ مستور الذويبي حيث ابدع في تطويع الشعر لإرسال رسائل إيجابية تربوية هادفة وقد كانت الندوة لجميع منسوبي مدرسة سلمة بن هشام ودار الملاحظة وجميع النزلاء .