السيرة الذاتية لرئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور خالد السبتي

السيرة الذاتية لمعالي رئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي :

شغل معالي الدكتور خالد بن عبد الله السبتي منصب وزير التعليم العالي، وقبل ذلك كان نائبا لوزير التربية والتعليم، ونائبا لوزير التربية والتعليم لتعليم البنين، كما كان عضواً في مجلس الشورى، وتولى كذلك منصب الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، وعمل مطلع حياته الوظيفية عضو هيئة تدريس بجامعة الملك سعود في قسم علوم الحاسب.

كما شغل عضوية عدد من المجالس ورئاسة لجان حكومية وخاصة وخيرية. ومن ذلك عضوية مجلس أمناء دارة الملك عبدالعزيز، ومجلس أمناء مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، ومجلس إدارة واحة الملك سلمان للعلوم. وعضويتي لجنتي الاقتصاد والطاقة والشؤون الخارجية في مجلس الشورى، ومجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية لطلبة التعليم العام، والمجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج، ومجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، ومجلس الإدارة في جمعية الحاسبات السعودية.

وشغل أيضا مناصب عديدة منها المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، حيث قاد تأسيس البرنامج. كما كان مستشاراً لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات في مجال تقنية المعلومات، وأدار مشروع الخطة الوطنية الأولى لتقنية المعلومات، وتولى رئاسة مجلس إدارة شركة تطوير التعليم القابضة، ورئاسة مجلس المديرين لشركة الخدمات التعليمية ورئاسة مجلس المديرين لشركة النقل التعليمي، وقد قاد وشارك في تأسيس وتحويل ونمو عدد من الجهات الحكومية والشركات والجهات غير الهادفة للربح، بالإضافة إلى أنه قاد وشارك في إعداد وتنفيذ العديد من الخطط والبرامج في مجالات مختلفة، كما رأس وشارك في العديد من الوفود الرسمية، وحضر وساهم في عدة مؤتمرات ومنتديات محلية ودولية.

والدكتور السبتي الحاصل على الدكتوراه والماجستير في علوم الحاسب من جامعة سيركيوز بأمريكا في عامي 1994 و1998، وبكالوريوس في علوم الحاسب من جامعة الملك سعود مع مرتبة الشرف الأولى في عام 1991 يتمتع بخبرات وقدرات عديدة أهلته لنيل وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى عام 2004م لتميزه في تطوير الحركة العلمية وحركة البحث العلمي المميز، كما حصل على ميدالية التميز من جامعة الملك سعود في عام 1428هـ، وحصل على براءتي اختراع، مع آخرين، في مجال تقنية المعلومات (تعدين البيانات) من مكتب براءات الاختراع الأمريكية عام 1999م، وتشمل هذه الخبرات مجالات تقنية المعلومات بما في ذلك الحكومة الإلكترونية وتعدين البيانات الكبيرة، والتعليم والتدريب، والتطوير والابتكار والإبداع والموهبة، والاقتصاد المعرفي ومجتمع المعرفة، والتخطيط الاستراتيجي، وكذلك قيامه بالشراكة مع بعض زملائه بإعداد كتب علمية في مجالات تعدين البيانات واكتشاف المعارف في الولايات المتحدة الأمريكية، ونشر العديد من الأبحاث العلمية منفرداً ومع آخرين.

كما اكتسب العديد من الخبرات خلال عمله في بعض الشركات الدولية مثل شركة هيتاشي أمريكا في عام 1997، وفي وادي السليكون في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي شركة أي بي أم في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1996، وفي شركة نياقراموهاك، عام 1994 بنيويورك، ومساعد أستاذ، في قسم علوم الحاسب، في جامعة سيركيوز بأمريكا عام 1994م، وعلى المستوى التدريبي حصل على عدة دورات تدريبية من أبرزها برنامج التطوير السريع للمديرين التنفيذيين، بكلية لندن للأعمال، وشارك في برنامج إدارة الشراكات، والاتحادات الإستراتيجية بجامعة إنسياد في فرنسا، كما شارك في برنامج مجالس الإدارة ذات الكفاءة العالية، بجامعة ام أي دي في سويسرا.