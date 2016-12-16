مكاتب الاستقدام السريلانكية ترفض تحديد أسعار العمالة المنزلية

رفضت جمعية مكاتب الاستقدام السيرلانكية، المعتمدة لدى السفارة السعودية في كولومبو، أسعار الاستقدام للعمالة المنزلية السيرلانكية من قبل وزارة العمل، وهي 1560 دولارا التي ستدفع لهم من قبل المكاتب السعودية لاستقدام العامل الواحد، وهو ما يصل إلى نحو 50 في المائة فقط من المبلغ الذي يتحصلون عليه حاليا.

يأتي ذلك، بعد أن صرح خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بأن الوزارة أصدرت تعميما بالتكلفة الجديدة الخاصة بالعمالة السريلانكية، مبينا أن تكلفة الاستقدام التي تدفع للمكتب السريلانكي يجب ألا تتجاوز 1560 دولارا اعتبارا من مطلع يناير المقبل، موضحا أنه على المكاتب السعودية وضع هامش ربح بسيط يغطي تكاليفهم وأن يتم عرضها في موقع مساند.

ووفقا لصحيفة “الاقتصادية” قال محمد عزمي، السفير السيرلانكي في الرياض، إنه لم يأت للسفارة أي خطابات رسمية من قبل وزارة العمل السعودية بشأن تحديد أسعار معينة لاستقدام العمالة السيرلانكية، وأن السفارة علمت بذلك من وسائل الإعلام فقط، إلا أنهم ينتظرون الاتصالات الرسمية بهذا الشأن من أجل تحديد موقف الحكومة السيرلانكية في ذلك.

وشدد عزمي، على أن هناك وفدا من وزارة العمل السيرلانكية سيقوم بزيارة المملكة بعد نحو شهرين من الآن، مشيرا إلى أن القرارات في هذا الشأن لا بد من صدورها من الجانبين السعودي والسيرلانكي، إضافة إلى أن وفد العمل السيرلانكي سيناقش مع المسؤولين في وزارة العمل السعودية جوانب عديدة متعلقة بالاستقدام.