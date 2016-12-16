 أوباما يتوعد بالرد على القرصنة الروسية في الانتخابات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أوباما يتوعد بالرد على القرصنة الروسية في الانتخابات

أوباما يتوعد بالرد على القرصنة الروسية في الانتخابات
المناطق - وكالات

توعد الرئيس الأميركي باراك أوباما، امس الخميس، بالرد على القرصنة الروسية في الانتخابات الرئاسية الأميركية في “الزمان والمكان الذي تختاره الولايات المتحدة”.

وأوضح أوباما:” أعتقد لا شك أنه عندما تحاول أي حكومة أجنبية التأثير على نزاهة انتخاباتنا فإننا في حاجة إلى اتخاذ إجراءات”، وفق ما نقلت “فرانس برس” عن إذاعة “أن بي آر” الأميركية.

 وتابع:” بعضا منه (الرد) سيكون واضحا وعلنيا. والبعض الآخر ليس كذلك”.

 وقالت الإذاعة الأميركية إن أوباما تجنب تأييد استنتاج وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بأن روسيا اخترقت حسابات البريد الإلكتروني لمؤسسات ومسؤولين في الحزب الديموقراطي بهدف مساعدة الجمهوري دونالد ترامب للفوز في الانتخابات الرئاسية على حساب منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون.

 وكان أوباما أمر وكالات الاستخبارات بإجراء مراجعة كاملة لعملية القرصنة وتقديم تقرير له قبل أن يترك منصبه في 20 يناير المقبل.

 وقال الرئيس الأميركي للإذاعة نفسها إن “هناك مجموعة كاملة من التقييمات لا تزال في طور الإجراء بين الوكالات”.

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