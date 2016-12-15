 الخدمة المدنية: 8200 شخص متظلم من قرارات الجهات الحكومية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الخدمة المدنية: 8200 شخص متظلم من قرارات الجهات الحكومية

الخدمة المدنية: 8200 شخص متظلم من قرارات الجهات الحكومية
المناطق - متابعات

أصدرت وزارة الخدمة المدنية، تقريرا يفيد أن 8200 شخص رفعوا قضية تظلُّم ضد عدد من الجهات حكومية، من بينها أكثر من 300 قضية تم رفعها من موظفين ضد وزارة الخدمة المدنية.

 وأوضح التقرير أن هناك 2500 قضية أمام ديوان المظالم تم رفعها من قبل موظفين من عدد من الجهات والقطاعات الحكومية ضد إداراتهم.
وأشار إلى أن 335 قضية من القضايا المرفوعة من موظفين كانت ضد وزارة الخدمة المدنية، بينما 2165 قضية رفعت ضد جهات وقطاعات حكومية أخرى.

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