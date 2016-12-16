محلل مالي:غياب عملات النصف ريال ضخّم أرباح شركات “العلكة” لأكثر من 2 مليار

علق محلل مالي على تحويل فئة الريال الورقية الى معدنية بأنها كانت تمثل عبء على الدولة بسبب ما تكلفه عمليات إتلافها وإعادة إصدارها وتغطيتها بعملات أجنبية، كما أن الفئات المعدنية سيكون لها دور كبير في التطورات المجتمعية والاقتصادية بالمملكة من بينها انطلاق المترو وغيرها.

وأضاف المحلل أن أرباح بعض شركات المشروبات الغازية وبالتحديد المصنعة للعلكة ارتفعت إيراداتها لأكثر من 2 مليار ريال بسبب عدم توافر عملات النصف ريال وما أقل؛ حيث يقوم التجار والشركات برفع الأسعار بنسب كبيرة ومتفاوتة لعدم وجود عملات أقل تُمكن من رفع الأسعار بنسب أقل.

وأشار سعد الفريدي خلال لقاء ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، الى أن إصدار مؤسسة النقد عملات معدنية جديدة أقل من فئة الريال والنصف ريال تساعد على كبح جماح التضخم ووقف ارتفاع الأسعار بشكل متزايد، منوهاً إلى أن الهدف الرئيسي منها هو زيادة الوعي الاستثماري والاستهلاكي لدى المواطن من أجل مواجهة التضخم.