أتربة و غبار على مناطق من المملكة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية وعلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة،بينما تكون السماء غائمة جزئياً على شمال وغرب وجنوب غرب المملكة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من شمال المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون – بمشيئة الله تعالى – شمالية غربية بسرعة 10-38 كم/ ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين،وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج،بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة ،وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.