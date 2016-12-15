القبض على مقيم سوري يعمل في الرياض بعد مباركته الأعمال الإجرامية في حلب

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه : في ضوء متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) فقد توفرت معلومات عن قيام صاحب الحساب (سامر لبابيدي/ سوري الجنسيه / في العقد الرابع ) بنشر عبارات تتعلق بالحرب القائمة في سوريا وما تتعرض له مدينة حلب من قصف

فقد قامت إدارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المنطقة بالتحقق من صحة ما نٌسب اليه و ضبطه و الأجهزه المستخدمة من قبله ، و تسليمه لمركز الشرطه المختص مساء أمس

وإحالته مخفوراً لفرع هيئة التحقيق و الادعاء العام بالمنطقه لإكمال اللازم بحقه حسب الاختصاص – و بالله التوفيق –