 القبض على مقيم سوري يعمل في الرياض بعد مباركته الأعمال الإجرامية في حلب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2016 ميلاديا

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القبض على مقيم سوري يعمل في الرياض بعد مباركته الأعمال الإجرامية في حلب

القبض على مقيم سوري يعمل في الرياض بعد مباركته الأعمال الإجرامية في حلب
المناطق - يوسف المطيري
 أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه : في ضوء متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) فقد توفرت معلومات عن قيام صاحب الحساب (سامر لبابيدي/  سوري الجنسيه / في العقد الرابع ) بنشر عبارات تتعلق بالحرب القائمة في سوريا وما تتعرض له مدينة حلب من قصف
فقد قامت إدارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المنطقة بالتحقق من صحة ما نٌسب اليه و ضبطه و الأجهزه المستخدمة من قبله ،  و تسليمه لمركز الشرطه المختص مساء أمس
وإحالته مخفوراً لفرع هيئة التحقيق و الادعاء العام بالمنطقه لإكمال اللازم بحقه حسب الاختصاص – و بالله التوفيق –
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