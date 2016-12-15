العيادات التخصصية السعودية  تتعامل مع 2721 لاجئ سوري في مخيم الزعتري

تعاملت العيادات التخصصية السعودية مع 2721 حالة مرضية من الاشقاء اللاجئين السوريين القاطنين في مخيم الزعتري شملت كافة الفئات العمرية هناك حيث تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية الكاملة لهم ضمن الأسبوع 206 منذ بدء تقديم الخدمات في المخيم .

المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني أوضح ان العيادات التخصصية السعودية تعاملت هذا الأسبوع مع عدد 2721 حالة مرضية حيث كان مجموع ما تعاملت معه عيادة الأطفال 990 حالة مرضية كما استقبلت عيادة القلب 60 مراجع ، وعيادة النسائية 132 مراجع ، فيما تلقى 414 شقيقاً سورياً العلاج في عيادة الطب العام ، وتعاملت عيادة الجراحة مع 32 حالة ، والعظام 140 حالة .

وأضاف المفعلاني ان عيادة الجلدية تعاملت مع 211 حالة قدم لها العلاج المناسب ، وبلغ مراجعي عيادة الاذنية 115 حالة ، أما عيادة المطاعيم فاستقبلت 126 طفل قدمت لهم اللقاحات اللازمة ضمن مشروعها الطبي ” شقيقي صحتك تهمني ” واجرى قسم المختبر 94 تحليلاً مخبرياً .

من جانبه اكد المدير الاقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان ان الحملة السعودية تولي الاشقاء السوريين جل الاهتمام في كافة المحاور الاغاثية وخصوصاً الجانب الطبي كون هذا الجانب من اشد الجوانب الاغاثية أهمية وهو ما تؤكد عليه التوجيهات الحكيمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و سمو ولي عهده الامين و سمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – بايلاء الاشقاء اللاجئين السوريين جل الاهتمام ، مضيفاً ان العيادات التخصصية السعودية تعتبر نموذجاً من الاعمال التي تقوم بها الحملة السعودية في مخيمات اللجوء حيث يتم وتزويدها بما يلزم من أدوية ومستلزمات طبية بشكل دوري، لاسيما وأن فصل الشتاء في منطقة بلاد الشام يمتاز بالبروده الشديده مما يزيد من فرص انتشار الأمراض الموسمية وبالتالي الحاجة الماسة للعلاج .

من جانبهم عبر عدد من الأشقاء اللاجئين السوريين عن خالص شكرهم وعظيم امتنانهم للشعب السعودي الكريم لقاء وقفتهم الصادقة إلى جانب اشقائهم من الشعب السوري جراء الأزمة المستمرة في بلادهم ، داعين الله أن يحفظ مملكة الإنسانية وقيادتها وشعبها ويحميها من كل مكروه