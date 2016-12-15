حملات امنية تقوم بها شرطة محافظة املج لتعقب المخالفين

نفذت شرطة محافظة أملج ,أمس الأول , عدداً من الحملات الأمنية الميدانية لتعقب المخالفين لنظامي الإقامة والعمل والمطلوبين جنائياً وحقوقياً , بقيادة مدير شرطة المحافظة المقدم هشام علي الغبان.

وشملت الحملات الميدانية الأمنية مداخل ومخارج المحافظة والتقاطعات الرئيسية بالمحافظة , بالإضافة لنقطتي الضبط الأمني الجنوبية والسهلة , وأسفرت الحملات عن ضبط عدداً من مخالفي نظام الإقامة والعمل بالإضافة لمطلوب جنائيا , واتخذت الاجراءت النظامية بحق المقبوض عليهم وتم تسليمهم لجهة الاختصاص .

وأوضحت شرطة المحافظة أن هذه الحملات سوف تكون بشكل متواصل وفق الخططوالمهام الميدانية التي تم إعدادها مسبقا.