 حملات امنية تقوم بها شرطة محافظة املج لتعقب المخالفين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2016 ميلاديا

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حملات امنية تقوم بها شرطة محافظة املج لتعقب المخالفين

حملات امنية تقوم بها شرطة محافظة املج لتعقب المخالفين
المناطق - أملج

نفذت شرطة محافظة أملج ,أمس الأول , عدداً من الحملات الأمنية الميدانية لتعقب المخالفين لنظامي الإقامة والعمل والمطلوبين جنائياً وحقوقياً , بقيادة مدير شرطة المحافظة المقدم هشام علي الغبان.

وشملت الحملات الميدانية الأمنية مداخل ومخارج المحافظة والتقاطعات الرئيسية بالمحافظة , بالإضافة لنقطتي الضبط الأمني الجنوبية والسهلة , وأسفرت الحملات عن ضبط عدداً من مخالفي نظام الإقامة والعمل بالإضافة لمطلوب جنائيا , واتخذت الاجراءت النظامية بحق المقبوض عليهم وتم تسليمهم لجهة الاختصاص .

وأوضحت شرطة المحافظة أن هذه الحملات سوف تكون بشكل متواصل وفق الخططوالمهام الميدانية التي تم إعدادها مسبقا.

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