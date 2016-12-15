دراسة: الكيوي كنز من المعان والفيتامينات ومضادات الأكسدة

قال مركز استعلامات المستهلك إن الكيوي يعد كنزا من فيتامين C، حيث تحتوي كل 100 غرام منه على 90 ملليغراماً من الفيتامين.

ويحتوي الكيوي ذو اللحم الأصفر على كمية أعلى بعض الشيء من فيتامين C مقارنة بالصنف ذي اللحم الأخضر.

وبجانب فيتامين C يعتبر الكيوي من الفواكه الغنية بالسكريات “في الغالب الغلوكوز والفركتوز” والنشا وأحماض الفواكه والمعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم.

الكيوي فاكهة لها شكل بيضاوي، بحيث تشبه بيض الدواجن إلى مدى كبير ، وتغطى ثمار الكيوي بقشور بنية اللون ، ومن الداخل لها لون أخضر به بذور سوداء صغيرة تصلح للأكل. وتحتوي فاكهة الكيوي على الكثير من المعان والفيتامينات ومضادات الأكسدة مثل فيتامين ج الذي يوجد في الكيوي أكثر حتى من البرتقال. وهي غنية بمضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين.

وتحتوي على البوتاسيوم أكثر من الموجود في الموز. وفاكهة الكيوي غنية أيضاً بفيتامين هـ، لذلك فإن لفاكهة الكيوي فوائد كبيرة على صحة الجسم والوقاية من الأمراض. وإلى جانب ذلك، فإنها تحتوي على كمية من الألياف التي تحسن الهضم في الأمعاء وخفض مستوى الكولسترول في الدم.

وهي كذلك غنية بحمض اللينوليك وهو واحد من أحماض أوميجا-3 الدهنية. وتحتوي فاكهة الكيوي على مضادات الأكسدة مثل اللوتين والزكساثينين والبيتا كاروتين