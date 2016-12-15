للنساء .. وظائف إدارية بجمعية خيرية لرعاية الأيتام

أعلنت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمذنب عن توفر وظائف شاغرة للنساء في نادي (فلذاتنا) للبنات للمرحلة الثانوية والمتوسطة والمفتتح حديثاً.

وجاء الوظائف على النحو التالي “مديرة، مشرفات”، فيما اشترطت أن تكون المتقدمة سعودية ومن سكان محافظة المذنب، والتفرغ الكامل للعمل وعدم وجود عمل صباحي، وأن تكون المتقدمة حاصلة على البكالوريوس في أحد التخصصات التالية: (رياضيات، فيزياء، إنجليزي، علم نفس)، علاوة على إجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

وأفادت الجمعية بأن فترة العمل خمس أيام في الأسبوع خلال الفترة المسائية ولمدة أربع ساعات يومياً، وأن يكون العمل طوال العام ما عدا الإجازات الرسمية للطلاب، علاوة على أن مدة العقد عام دراسي واحد قابلة للتمديد.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق تسليم نسخة مكتملة من السيرة الذاتية وصورة المؤهل للقسم النسائي في مقر الجمعية الواقع في محافظة المذنب بالسوق التجاري (مجمع الباحوث – الدور الثاني) جوار فرع مكتب الدعوة النسائي، علماً بأن آخر موعد لقبول الطلبات هو الخميس الموافق 1438/3/23هـ وسيتم التواصل مع المتقدمات لتحديد موعد الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.