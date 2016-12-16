“مقارنة” داعية تثير جدلا بمواقع التواصل.. “الزنا بالأخت أهون من ترك الصلاة”

أثارت فيديوهات للشيخ عبدالله السويلم، جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، أحدها وهو يقول إن ترك صلاة الفجر أعظم من زنا المحارم، مضيفا “أن الزنا بالأخت أهون من ترك الصلاة”.

وقال السويلم، “إنه إذا مات شخص صبيحة اليوم، وهو تعمد ترك صلاة الفجر، فهناك حالة خلاف في الصلاة عليه أو يغسل أو يكفن، والاختلاف بين أئمة السلف”.

وأضاف، أن “الزاني بأخته مع أنها جريمة يغسل ويكفن ويصلي عليه، مشيرا إلى “أن القاتل جريمته أهون من ترك الصلاة حتي لو قتل واحد واثنين وثلاثة”.

وعليه أطلق مغردون هشتاق يحمل اسم “#زنا_المحارم_اهون_من_ترك_الصلاه” للرد عليه، مؤكدين أن مقارنته فيها من الترهيب غير المبرر الذي يهون من كبائر الذنوب للترهيب من ترك فرائض، ما يجعل من في قلبه مرض الاستهانة بجريمة زنا المحارم، علاوة على استهانته بالقتل وهو يقول “لو قتل واحد واثنين وثلاثة” !