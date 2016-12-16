 ضبط مواطن ثلاثيني يبيع الأسلحة عبر مواقع التواصل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2016 ميلاديا

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ضبط مواطن ثلاثيني يبيع الأسلحة عبر مواقع التواصل

ضبط مواطن ثلاثيني يبيع الأسلحة عبر مواقع التواصل
المناطق - الرياض:

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على مواطن ثلاثيني أسس حساباً عبر مواقع التواصل الاجتماعية لبيع الأسلحة، حيث نجحت قوات الأمن في ضبطه بعد أن أعدت له كمينا محكما، وعثرت بحوزته على سلاحين من نوع مسدس وخمسون طلقة متنوعة.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه من خلال متابعة شرطة المنطقة لمواقع التواصل الاجتماعي فقد تم رصد أحد الحسابات يقوم من خلاله أحدهم بعرض أسلحة غير مرخصة للبيع، حسبما نقلت “الشرق”.

وأضاف، أن قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة تمكنت بفضل من الله من تحديد هوية الشخص مؤسس الحساب وضبطه في كمين محكم “سعودي- في العقد الثالث من العمر” وعثر بحوزته على سلاحين من نوع مسدس وخمسون طلقة متنوعة.

وتم إيداع المتهم مركز الشرطة المختص وتحريز المضبوطات وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لتطبيق النظام بحقه حسب الاختصاص.

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