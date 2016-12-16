 تدني الرواتب يدفع “أطباء” إلى فتح عيادات من الباطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2016 ميلاديا

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تدني الرواتب يدفع “أطباء” إلى فتح عيادات من الباطن

تدني الرواتب يدفع “أطباء” إلى فتح عيادات من الباطن
المناطق – الرياض:

قال أحمد اللويمي رئيس جمعية الطب البيطري، إن تدني رواتب الأطباء البيطريين، وشح الوظائف وارتفاع تكلفة تأسيس العيادات، فضلا عن التعيين علی المرتبة الثامنة، دفع بعض الأطباء إلى فتح عيادات بيطرية من الباطن، عن طريق إنشاء صيدليات بيطرية يستقبلون فيها بعض الحالات.

وأوضح أن الطبيب البيطري يتم تعيينه على المرتبة الثامنة براتب لا يتجاوز خمسة آلاف ريال، موضحا أن المشكلة تكمن في أن الطبيب يظل من ست إلى سبع سنوات إلى أن يتم ترقيته للمرتبة التاسعة.

وأكد وجود محاولات لإيجاد كادر بيطري، يسهم في رفع المستوى المالي والإداري للأطباء، لاسيما أن الكادر ما زال يواجه مشاكل كثيرة لإقراره، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

وبين أن معاناة الأطباء البيطريين تزداد في ظل شح الوظائف، لافتا إلى تجربة ناجحة لأحد الأطباء، حيث قام بإنشاء مراكز إيواء للحيوانات الأليفة، إذ يعد الأمر تجربة جديدة، تدل علی وجود أفكار لدى الشباب إلا أنهم يحتاجون إلى الدعم والاهتمام.

وأشار إلى أن ندرة الإخصائيين في مجال الطب البيطري، تسببت في ارتفاع أسعار الكشف، مؤكدا وجود معوقات في إصدار التراخيص لإقامة الصيدليات البيطرية، أهمها نوعية الأدوية التي تعرض.

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