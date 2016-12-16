 بدءاً من الأسبوع المقبل.. “الفيصل” يبدأ جولات تنموية جديدة لمحافظات منطقة مكة المكرمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2016 ميلاديا

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بدءاً من الأسبوع المقبل.. “الفيصل” يبدأ جولات تنموية جديدة لمحافظات منطقة مكة المكرمة

بدءاً من الأسبوع المقبل.. “الفيصل” يبدأ جولات تنموية جديدة لمحافظات منطقة مكة المكرمة
المناطق - مكة المكرمة

تنطلق الأسبوع المقبل زيارات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل لمحافظات المنطقة.
وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان بن عرار الدوسري أن جولات سمو أمير المنطقة تهدف إلى تحقيق التنمية المتوازنة، التي خطط لها منذ توليه إمارة المنطقة، وتضمنتها استراتيجية المنطقة والخطة العشرية ، وستكون محافظة بحرة والجموم أولى محطات هذه الزيارات، تعقبها المحافظات الأخرى.
وأضاف الدوسري من المقرر أن يبدأ برنامج الأمير خالد الفيصل في بحرة والجموم بلقاء المشايخ والأعيان ورؤساء الأجهزة الحكومية ثم يعقد اجتماعا مع أعضاء المجلس المحلي، ويستمع إلى تقرير شامل عن المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها والمتعثرة، وبحث أسباب التعثر لإيجاد الحلول لها، كما يستمع إلى مطالب واحتياجات الأهالي.
وذكر أن أمير منطقة مكة يحرص خلال زيارات محافظات المنطقة على اصطحاب مديري عموم الإدارات الحكومية في المنطقة، بهدف فتح تواصل مباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات والمجلس المحلي.
وأكد الدوسري أن تجربة الأعوام الماضية لزيارات الفيصل أثبتت جدوى اللقاءات المباشرة بين المواطن والمسؤول حيث تحولت الكثير من طلبات أهالي المحافظات إلى مشاريع تنموية، موضحا أن الزيارات الميدانية للمحافظات أسهمت بشكل كبير في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وتحريك المتعثر منها.
وأفاد بأنه خلال جولة العام الماضي لمحافظتي بحرة والجموم دشن أمير منطقة مكة وأسس لمشاريع بقيمة 3.4 مليارات ريال ومن ضمن المشروعات في بحرة مشروع كبير للكهرباء، ومشروع الطريق الذي يربط بين جدة ومكة القديم، إلى جانب مشاريع بلدية متنوعة.

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