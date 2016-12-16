 إنشاء معهد لتوطين وظائف قطار الحرمين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2016 ميلاديا

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إنشاء معهد لتوطين وظائف قطار الحرمين

إنشاء معهد لتوطين وظائف قطار الحرمين
المناطق _مكه المكرمه

كشف رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح عن إنشاء معهد جديد لتوطين صناعة النقل في المشروعات المشغلة لقطار الحرمين السريع بهدف التوسع في إيجاد فرص وظيفية واعدة للشباب السعودي.

وقال الرميح على هامش المؤتمر والمعرض التقني السعودي الثامن الذي تنظمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض، أن صناعة السكك الحديدة ليست حديثة على المملكة، حيث يعد الاستثمار في القطاع ضخم جدا، وهناك حاجة لتوطين هذه الصناعة، متطلعا أن يكون هذا المعهد نواة ليس فقط لمشروعات شركة سار، ولكن لجميع مشروعات الخطوط الحديدية بالمملكة.

وأكد أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أسهمت باتفاقية واضحة لإقامة المعهد السعودي للخطوط الحديدية (سرب)، وتخرجت أول دفعة وتم توظيفهم في الشركة السعودية للخطوط الحديدة (سار)، وهناك دفعات في عدد من التخصصات المرتبطة بالقطاع سيتم تخريجهم قريبا.

وأوضح الرميح عن رؤية 2030 في الخطوط الحديدية أن هناك لجنة يرأسها وزير النقل، وعضوية جهات مختلفة لتحقيقها، إضافة لمجموعة مبادرات لجهات مختلفة تهدف لتنظيم البنى التحتية وإجراءات التخليص الجمركي والتجارة الحرة تعمل متناغمة لتكون المملكة مركز لوجستي عالمي.

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