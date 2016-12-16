قال مسؤولون أتراك لرويترز يوم الجمعة إن تركيا تعتزم إقامة مخيم في سوريا لإيواء النازحين من مدينة حلب لكنها ستواصل استقبال المرضى والجرحى القادمين من المدينة.

وقال مسؤولان تركيان كبيران إنه تم تحديد موقعين محتملين داخل سوريا على بعد نحو 3.5 كيلومتر من الحدود لإقامة مخيم يمكنه استيعاب ما يصل إلى 80 ألف نازح.

وقال مسؤول آخر من هيئة الإغاثة الإنسانية التركية بالهاتف من داخل سوريا “سيبدأ العمل على البنية التحتية للمخيم قريبا.” وأضاف أن المخيم سيقام بالتعاون مع الهلال الأحمر التركي وإدارة الكوارث والطوارئ التركية وهيئة الإغاثة الإنسانية.

وقال المسؤول بهيئة الإغاثة إن معظم من تم إجلاؤهم حتى الآن يقيمون مع أقارب داخل وحول محافظة إدلب جنوب غربي حلب وإن العمل لتحديد هويات من لا يجدون مأوى لا يزال جاريا.

وقال حسن أيدينليك رئيس قسم الطوارئ بوزارة الصحة التركية إن بلاده استقبلت 55 مصابا ومريضا. وقال للصحفيين على معبر جيلفه غوزو إن أحد المصابين توفي بالمستشفى وإن هناك أربعة بينهم طفل في حالة خطيرة.

وتم إجلاء ما يقرب من ثمانية آلاف من مقاتلي المعارضة والمدنيين من آخر المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة المسلحة في حلب بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسيا وتركيا تستعيد الحكومة السورية بموجبه المدينة.

وتستضيف تركيا نحو 2.7 مليون لاجئ سوري. وقال مسؤولون إن أنقرة تسعى لزيادة أعداد الحافلات التي تستخدم في عمليات الإجلاء لتسريع العملية.