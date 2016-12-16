 كراسي ضحايا الحوادث المرورية توعي زوار “بيت المعرفة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

“الشورى” يقترب من إقرار رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب 6 آلاف اتصال لمركز معلومات الأدوية كراسي ضحايا الحوادث المرورية توعي زوار “بيت المعرفة” الهلاليون يكرمون طارق التايب ويقيمون له حفل اعتزال في 2017 تركيا تعتزم إقامة مخيم في سوريا لإيواء النازحين من مدينة حلب شاحنة محملة بأغذية فاسدة في قبضة رجال الأمن بالباحة إنشاء معهد لتوطين وظائف قطار الحرمين مظاهرات أمام السفارة الروسية في ماليزيا للتنديد بالجرائم المروّعة في حلب تفحم سبعينية وطفلة في حريق استراحة بالأحساء بدءاً من الأسبوع المقبل.. “الفيصل” يبدأ جولات تنموية جديدة لمحافظات منطقة مكة المكرمة (فيديو) هكذا فعل رجل مع زوجته إثر شجار بينهما ! استشهاد رجل أمن على يد مسلحين خلال مداهمة وكر لتصنيع الخمور بمحايل عسير

كراسي ضحايا الحوادث المرورية توعي زوار “بيت المعرفة”

كراسي ضحايا الحوادث المرورية توعي زوار “بيت المعرفة”
المناطق _الظهران

استطاع أصحاب الكراسي المتحركة، التي يقودها ضحايا الحوادث المرورية في أرجاء معارض فعاليات “بيت المعرفة” المقام حالياً في موقع “إثراء” التابع لشركة أرامكو السعودية بالظهران، أن ينشروا التوعية بأهمية التقيد بالسلامة المرورية بأقوى أسلوب توعوي بخطر حوادث الطرقات، حيث يقدمه كوادر مدربون من جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية.

وأوضح الأمين العام لجمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة خالد آل عبيد، أن نسبة 80% من منسوبي جمعية سواعد الذين تصل أعدادهم ما يقارب 400 عضو، كانت إعاقاتهم بسبب الحوادث الناتجة عن عدم التقيد بالسلامة المرورية، مشيراً إلى أن الجمعية تشارك في “بيت المعرفة” بكوادرها المميزة من خلال نشر المعرفة والثقافة بأهمية السلامة المرورية التي هي من أبرز الأهداف التي تسعى لترسيخها في جميع فئات المجتمع.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>