كراسي ضحايا الحوادث المرورية توعي زوار “بيت المعرفة”

استطاع أصحاب الكراسي المتحركة، التي يقودها ضحايا الحوادث المرورية في أرجاء معارض فعاليات “بيت المعرفة” المقام حالياً في موقع “إثراء” التابع لشركة أرامكو السعودية بالظهران، أن ينشروا التوعية بأهمية التقيد بالسلامة المرورية بأقوى أسلوب توعوي بخطر حوادث الطرقات، حيث يقدمه كوادر مدربون من جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية.

وأوضح الأمين العام لجمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة خالد آل عبيد، أن نسبة 80% من منسوبي جمعية سواعد الذين تصل أعدادهم ما يقارب 400 عضو، كانت إعاقاتهم بسبب الحوادث الناتجة عن عدم التقيد بالسلامة المرورية، مشيراً إلى أن الجمعية تشارك في “بيت المعرفة” بكوادرها المميزة من خلال نشر المعرفة والثقافة بأهمية السلامة المرورية التي هي من أبرز الأهداف التي تسعى لترسيخها في جميع فئات المجتمع.