 6 آلاف اتصال لمركز معلومات الأدوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2016 ميلاديا

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6 آلاف اتصال لمركز معلومات الأدوية

6 آلاف اتصال لمركز معلومات الأدوية
المناطق _الرياض

استقبل المركز الوطني لمعلومات الأدوية، عبر خدمة الخط الساخن لمعلومات الأدوية 937، منذ تفعيلها في ديسمبر 2013، نحو 6 آلاف اتصال تقدم الاستشارة السريعة التي يمكن أن تنقذ المتصل من كثير من المضاعفات والآثار الجانبية للدواء، وتساعد في علاج حالات التعرض للتسمم.

50 صيدليا
خصص المركز الوطني لمعلومات الأدوية 50 صيدليا للإجابة عن استفسارات المتصلين من المرضى والمواطنين على خدمة 937، والتي وفرتها وزارة الصحة، وسعى المركز إلى زيادة العدد لتزايد الاستفسارات والاتصالات حول استخدام الأدوية ونوعها، بما قد يوفر نحو 1500 ريال على الوزارة، متوسط التكلفة عن كل مكالمة يتم استلامها في حال كشف الاستفسار خطرا جراء تناول الدواء على المريض، ونصحه وتقديم الارشادات والمعلومات الصحيحة حياله، وتفادي الأخطاء الدوائية وتداخلاتها، وإنقاذ حياة المريض من مضاعفات الأدوية. وعدّ المركز الإقبال على الرقم المجاني جيدا، نسبة إلى أن الوزارة لم تنفذ حملة إعلانية عن المركز منذ تفعيل خدمة الخط الساخن لمعلومات الأدوية 937 في ديسمبر 2013 وحتى تاريخه.

6000 اتصال
أوضحت مشرفة المركز الوطني لمعلومات الأدوية الدكتورة هاجر المديهيم لـ”الوطن”، أنه تم تفعيل خدمة 937 مع المركز الوطني لمعلومات الأدوية، بالاشتراك مع الإدارة العامة للطوارئ الصحية في وزارة الصحة نهاية عام 2013، عبر فريق يضم 11 صيدليا إكلينيكيا وصيادلةً مدربين، للإجابة عن كل الأسئلة في مجال الدواء على مدار الساعة يوميا من المواطنين والمقيمين.
وأضافت “لما لاقيناه من احتياج المجتمع إلى هذه الخدمة، تم زيادة الفريق ليصل اليوم إلى 50 صيدليا في مركز معلومات الأدوية حول المملكة، للإجابة عن استفسارات الأدوية سواء من المواطنين أو من الممارسين الصحيين على مدار الساعة يوميا، إذ تم الإجابة عن أكثر من 6000 اتصال تنوعت بين استشارات واستفسارات عن جرعات أدوية، واحتساب متوسط ما قد توفره النصيحة بـ1500 ريال، ونحن الآن بصدد التجهيز والإعداد للمرحلة الثالثة، وهي المرحلة التخصصية”.
وعن الأسئلة الأكثر شيوعا والتي يتلقاها المركز، قالت الدكتورة هاجر، أكثر الأسئلة تمحورت حول جرعة الأدوية وطريقة الاستخدام، والأدوية في فترة الحمل ومضاعفاتها، سواء على مستوى المواطنين أو مستوى الممارسين الصحيين، فيما تتصدر المضادات الحيوية، ثم أدوية الضغط والسكري، ثم الأدوية النفسية.

استشارة سريعة
أكد المتخصص في الصيدلة الإكلينيكية وعضو مشارك في خدمة 937 للاستشارات الدوائية الدكتور مسعد المطيري، أن هذه الخدمة تقدم الاستشارة السريعة التي يمكن أن تنقذ المتصل من كثير من المضاعفات والآثار الجانبية للدواء، وتساعد في علاج حالات التعرض للتسمم.
خدمات المركز الوطني لمعلومات الأدوية
استقبال اتصالات المرضى فيما يخص الجانب الصحي

استقبال ورصد بلاغات المرضى وإنجازها وفقا للمعايير الدولية

تقديم الاستشارات الطبية عبر أطباء يعملون على مدار الساعة

استقبال جميع الشكاوى والملاحظات

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