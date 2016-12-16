 الرئيس هادي يؤدي صلاة الجمعة مع جموع المصلين بجامع المعاشيق في عدن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الرئيس هادي يؤدي صلاة الجمعة مع جموع المصلين بجامع المعاشيق في عدن

الرئيس هادي يؤدي صلاة الجمعة مع جموع المصلين بجامع المعاشيق في عدن
المناطق _عدن

ادى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم صلاة الجمعة بجامع المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن مع رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين عرب ومستشار رئيس الجمهورية عبد العزيز المفلحي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ومحافظو محافظات عدن وابين ولحج وتعز ومدير امن عدن اللواء شلال شايع وعدد من الوزراء والنواب والقيادات التنفيذية والعسكرية والامنية وجموع المصلين.

 

واكد خطيب الجمعة الشيخ جلال عبادي على ضرورة العمل قولاً وعملاً بتعاليم ديننا السمح وسنة رسولة الكريم .

 

وقال عبادي” ان الدين معاملة وهذا مايجب ان يسود في منهجنا وسلوكنا وسائر اعمالنا وان يكون المرء قدوة واسوة حسنة لسائر اخوانه والعامة باعتبار المؤمنين اخوة والرسول الكريم صل الله عليه وسلم حثنا على ذلك”.

 

واضاف ” الامة بحاجة الى الوفاق والاتفاق كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى”.

 

وحذر خطيب الجمعة من الفتن والاعمال العصبوية تحت يافطات المناطقية والحزبية والفئوية المقيتة التي تشرخ النسيج الاجتماعي وتضعف الصف ووحدة الامة لمصلحة الاعداء المتربصين بناء من كل حدب وصوب ..مؤكداً ان دعوات الجاهلية مرفوضة والوطن اليوم يتعافى بفضل صمود وتلاحم ابناءه ودعم ومساندة اشقاءه وتحت ظل وراية قيادته الشرعية وولي الامر فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

 

ودعا خطيب الجمعة الجميع الى العمل بروح الفريق الواحد لتجاوز الصعوبات والتحديات والانطلاق الى ركاب التقدم والرخاء والعيش الكريم الذي ينشده ويتطلع اليه السواد الاعظم من ابناء شعبنا في ظل مناخ آمن ومستقر..متمنياً ان يحفظ الله اليمن قيادة وحكومة وشعب وان يسدد خطاهم الى مافيه خير وسؤدد وسلام وامان لهذا البلد الكريم المعطاء.

 

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