تفاصيل مقتل الرقيب البارقي

توفي مع ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم الجمعة الرقيب حزام بن هيازع موسى البارقي من الدوريات الأمنية “المهمات” بمحافطة محايل عسير بطلق ناري وهو يؤدي عمله من سلاح يحمله اثيوبي اثناء مداهمة رجال الأمن في شرطة المحافظة لمصنع خمور في احد المواقع البعيدة عن الأنظار بقرى آل مشول شمال شرق محايل ويديره مجموعة اثيوبية مقيمة بطرق غير نظامية..

وتم القاء القبض على المجرم الجاني ومجرم آخر اثيوبي ولا زالت الشرطة والدوريات الأمنية والدفاع المدني في موقع الحادث تبحث عن مجرم آخر هارب مسلح وبقية المجرمين.

نسأل الله له الرحمه والمغفرة وأن يتقبله شهيداً من الشهداء وأن ينصر جنودنا البواسل ويحميهم في كل موقع يذودون فيه للدفاع عن أمن هذا البلد.