كثير من الطيارين يعانون من الاكتئاب!

كشفت دراسة حديثة أن مئات الطيارين في أنحاء العالم يعانون من الاكتئاب، لكنهم لا يبحثون عن مساعدة طبية خوفاً من حدوث مشكلات تؤثر على عملهم.

وأظهرت الدراسة التي أجرتها جامعة هارفارد الأميركية ونشرتها في دورية «إنفايرومنتال هيلث» أنه تم رصد علامات على الإصابة بالاكتئاب لدى أكثر من 10% من الطيارين الذين شاركوا في الدراسة عبر الإنترنت دون الكشف عن هويتهم.

أعراض

وقال المعد الرئيسي للدراسة، الأستاذ المساعد في جامعة هارفارد جوزيف آلان: «اكتشفنا أن الكثير من الطيارين الذين يمارسون عملهم حالياً يواجهون أعراض اكتئاب، ومن المحتمل أنهم لا يبحثون عن أي مساعدة خوفاً من تأثيرات سلبية على سيرتهم المهنية».

وأضاف آلان: «هناك ساتر من الصمت يحيط بالمشكلات النفسية في مقصورة القيادة»، موضحاً أن إعداد هذه الدراسة لم يكن سهلاً بسبب خوف الطيارين من الوصم.

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، يعاني نحو 350 مليون شخص في العالم من الاكتئاب.

يذكر أن مساعد طيار ألماني مريض نفسياً أسقط عمداً طائرة ركاب تابعة لشركة «جيرمان وينجز» الألمانية على جبال الألب الفرنسية في مارس 2015، ما أسفر عن مقتل كافة من كانوا على متن الطائرة، وعددهم 150 شخصاً.