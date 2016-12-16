هيئة كبار العلماء تدين جريمة اختطاف القاضي الجيراني

دانت هيئة كبار العلماء جريمة اختطاف قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحكمة القطيف محمد الجيراني، وأكدت اليوم أن “اختطاف القاضي الجيراني جريمة مدانة بأشد العبارات، وشعب السعودية يقف صفا واحدا خلف قيادته ومع رجال أمنه وجنوده تجاه كل من يتعرض لمواطنيه بسوء”.

وكان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي قد ذكر في تصريحات صحفية أن الجهات الأمنية تواصل مهام التحقيق في جريمة الاختطاف؛ لتحديد دوافعها، وهوية المرتبطين بها، وكشف كافة ملابساتها وتفاصيلها.

ومن جهته أكدت وزارة العدل حرص واهتمام وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، بقضية اختفاء القاضي محمد الجيراني، موجهاً مدير فرع الوزارة في المنطقة الشرقية بالتواصل مع أسرة القاضي والجهات المعنية إلى حين عودته إلى ذويه سالما معافى بإذن الله.

وكان القاضي الجيراني قد تعرض للاعتداء والاختطاف من أمام منزله صباح الثلاثاء أثناء شروعه في التوجه إلى مقر عمله بمحافظة القطيف.