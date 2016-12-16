 الفالح: وزارة الطاقة تتجه لتطوير صناعات جديدة لتنويع الاقتصاد والإيرادات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الفالح: وزارة الطاقة تتجه لتطوير صناعات جديدة لتنويع الاقتصاد والإيرادات

الفالح: وزارة الطاقة تتجه لتطوير صناعات جديدة لتنويع الاقتصاد والإيرادات
المناطق _يوسف المطيري

كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس “خالد الفالح” إلى أن وزارته تعتزم زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي “6” مليارات ريال ، للمساهمة في تمويل تطوير صناعات جديدة، وقال : إن “الزيادة المزمعه ستضاف إلى “800” مليون دولار، تم ضخها مؤخرا في رأسمال الصنـدوق”،وفقاً لما نقلته صحيفة العرب.

وتابع الوزير الفالح أن هناك دراسة تجري حاليا لزيادة رأسمال الصندوق بمبلغ كبير مما سيمنحه الفرصة لتطوير صناعات أخرى مشيراً أن هذه الزياده تأتي وسط إجراءات واسعة لإعـادة هيكلة جميع قطاعـات الاقتصاد في إطار خطط الإصلاح الاقتصادي الواسعة النطاق، لتقليل الاعتماد على عوائد صادرات النفط.

هذا وتسعى الوزارة إلى تعزيز الاستثمارات في صناعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية وصناعة السيارات، علاوة على الاستثمار في المشروعات العسكرية والدوائية التي ستتلقى دعما كبيرا أيضا، بما يرقى إلى طموحات المملكه في تغييـــر خارطة الاقتصاد المحلي.

يذكر أن خطة التحول الاقتصادي تتضمن طرح شـركات فـي “18” قطاعا للخصخصة بهدف رفع تنافسيتها، وتشـمل شركات في قطاعات الرعاية الصحية والتعدين والنقل والتعليم .

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