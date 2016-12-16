الإنفاق السعودي على الإعلان التقليدي ينكمش لينمو “الإلكتروني”

يبدو أن السوق الإعلانية السعودية تتجه إلى مرحلة انكماش، بعد ازدهار عاشته خلال العقدين الماضيين، إلا أن هذا الانكماش يقابله نمو في الإعلان الإلكتروني، مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي والمنتجات الرقمية الأخرى، ما جعل منها مصدراً للترفيه والأخبار والتسوق والتفاعل مع الأشخاص وصناعة الرأي العام.

وحلت السعودية في الترتيب الثاني عربياً وخليجياً (بعد الإمارات)، بعد تراجع الإنفاق الإعلاني الكلي فيها بنسبة 11 في المئة خلال العام الماضي 2015، ليصل إلى 1.14 بليون دولار (4.27 بليون ريال سعودي) مقابل 1.22 بليون دولار (4.57 بليون ريال) في 2014. ويشكل الإعلان في السوق السعودية 30 في المئة من حجم الإعلان في دول الخليج مجتمعة.

وبلغ حجم الإنفاق الإعلاني في السعودية فقط على الصحافة الورقية، والطرق، والتلفزيون والراديو والإعلام الإلكتروني، ثلاثة بلايين ريال سنوياً (ما يقارب 800 مليون دولار) في العام 2015، وعلى رغم تراجع الإنفاق الكلي إلا أن الرقم يُعد «نمواً هائلاً» مقارنة بما كان عليه السوق في العام 2013، وقُدرت سوق الإعلانات آنذاك ببليون ونصف البليون ريال.

وشهد الإعلان الإلكتروني في المملكة خلال الأعوام القليلة الماضية نمواً متزايداً وسجل زيادة كبيرة. ويسجل الاستثمار فيه مرتبة متقدمة، بنسبة نمو وصلت إلى 90 في المئة العام الماضي، وباستثمارات قاربت 250 مليون ريال في مقابل 11 مليون ريال في العام 2008.

وتوقع تقرير صادر عن «أورينت بلانيت للأبحاث» حديثاً، أن يشهد الإنفاق في سوق الإعلان الإلكتروني في منطقة الخليج العربي نمواً بمعدل 20 في المئة خلال العام 2017، مدفوعاً باتساع نطاق انتشار شبكة الإنترنت في العالم العربي والذي كان له الأثر الأبرز في زيادة معدلات الإنفاق على الإعلانات الرقمية خلال العام الحالي.

وأفاد التقرير، الذي حمل عنوان «سوق الإعلان الإلكتروني في الخليج العربي»، بأن تحقق معدلات الإنفاق على الإعلانات الإلكترونية إقليمياً نمواً مطّرداًً وبوتيرة أسرع من المعدل العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة، وسط توقعات بأن ترتفع بنسبة 25 في المئة خلال العام الحالي.

ورجح أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب للإنفاق العالمي على الإعلانات الإلكترونية 11.9 في المئة بحلول العام 2020. وتؤكد الإحصاءات الأخيرة أهمية سوق الإعلان الإلكتروني الذي استحوذ على 27 في المئة من إجمالي الإنفاق العالمي على الإعلانات خلال العام 2015، والبالغ 531 بليون دولار.

وتأتي التقديرات بأن تسجل أعداد مستخدمي شبكة الإنترنت في العالم العربي نمواً استثنائياً، لتصل إلى 197 مليون شخص في العام 2017، لتدعم نتائج تقرير «سوق الإعلان الإلكتروني في منطقة الخليج العربي» والتي تشير إلى مواصلة نمو الإنفاق على الإعلان الإلكتروني عالمياً بوتيرة أسرع من الوسائل الإعلانية والتسويقية الأخرى.

ولم يعد المستهلكون في السعودية يتعرضون فقط لما يطرحه المعلن عن الشركة أو المنتج، بل أصبح من السهل مقارنة الأسعار وتقييم الخدمات بلمسة زر. وأينما أدار المستهلك محركات البحث أو اتجه نحو القنوات الاجتماعية، سيجد أن الشركات السعودية بمختلف فئاتها وأحجامها ومنتجاتها تضع صفحاتها على قنوات التواصل الاجتماعي أو مواقعها الإلكترونية أمام المستهلك في سوق تتمتع بحيوية كبيرة وقدرة شرائية قوية، وذلك طمعاً في اكتساب المزيد من العملاء.

وإذا كان البعض يتوقع أن ينمو الإعلان الإلكتروني على حساب التقليدي، فإن عبدالله الفهد (مالك شركة دعاية وإعلان) رأى أن الدعاية والإعلان من أعمدة الاقتصاد بشكل عام، والمشاريع خصوصاً، وحتى مع التقدم التكنولوجي ستبقى أهمية الدعاية المطبوعة ذات قيمة عالية، لافتاً إلى أنها «لم تتراجع لحظة، بل تزداد مع الوقت».

يُذكر أن مجلس الوزراء أصدر أخيراً قراراً تضمن تعديلاً على المادة الثالثة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان. وتوقع اقتصاديون أن يحقق التعديل عائدات إضافية تعادل ثلاثة أضعاف ما كان يحققه في السابق، مبينين أن القطاع التجاري سيتأثر بنسب بسيطة بهذا التعديل، لأن أحجام اللوح والإعلانات صغيرة مقارنة في المداخيل التي تحققها.