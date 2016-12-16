 مدير تعليم محايل يوقع الشراكة المجتمعية مع بلدية البرك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مدير تعليم محايل يوقع الشراكة المجتمعية مع بلدية البرك

مدير تعليم محايل يوقع الشراكة المجتمعية مع بلدية البرك
المناطق - محمد آل طاوي
على هامش زيارة مدير تعليم محافظة محايل عسير الأستاذ منصور آل شريم لبعض المدارس التابعة لمكتب البرك ، حيث شملت الزيارة أربعة عشر مدرسة وقع عقد شراكة مجتمعية بين مكتب البرك ويمثله مدير تعليم محايل عسير منصور بن عبدالله  آل شريم ، ومدير بلدية محافظة البرك حسين بن علي آل مشرف .
حيث بارك الجميع هذه الشراكة التي تسهم بلا شك في تطوير العلاقة المجتمعية بين الطرفين ، سيما وأنها تحوي العديد من البنود ذات الأهمية البالغة في تسيير الثقافة المشتركة والتي تهدف الي تحسين وتجويد الشراكة المجتمعية وفق مضله رسيمة متجانسة ومتناغمة هدفها توثيق العمل المشترك بين الطرفين .
هذا في ختام توقيع الشراكة في مقر المركز الحضاري التابع لبلدية البرك ، تسلم رئيس بلدية البرك  حسين بن علي آل مشرف ، هدية تذكارية من يد مدير تعليم محايل منصور آل شريم تقديرا لجهود البلدية  .

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