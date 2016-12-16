انطلاق قافلة:” تلاحم” من مقر الحوار الوطني بالرياض في طريقها إلى جازان

انطلقت صباح اليوم الجمعة قافلة :” تلاحم” من مقر مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمدينة الرياض متجهة إلى منطقة جازان، وذلك ضمن فعاليات أسبوع تلاحم الذي يقام بمنطقة جازان بدءا من الأحد القادم 19 ربيع أول الجاري، بتنظيم من مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني و برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان .

وسوف تتوقف قافلة تلاحم وهي في طريقها إلى جازان في وادي الدواسر، ومنطقة عسير، ثم تعاود الانطلاق صوب جازان لتقدم عددا من الفعاليات التي تسهم بها في أسبوع تلاحم من بينها: زيارة الجنود المرابطين بالحد الجنوبي، ولقاءات مفتوحة في محافظات: بيش والدرب وأبو عريش وجزيرة فرسان مع مجموعات من الطلاب والطالبات، ، وحضور حفل ملتقى الإعلام الجديد، وغيرها من الفعاليات ، وحضور بعض جلسات أسبوع تلاحم وذلك من أجل تعزيز قيم التعايش والتلاحم الوطني.

وتدعو قافلة :” تلاحم” إلى نشر ثقافة الحوار بين أوساط الشباب في مدن المملكة وحافظاتها وقراها، والعمل على تعزيز القيم الوطنية، وتشــجيع العمل التطوعي في المجتمع بهدف نشــر مهارات الحوار وتنميتها، والعمــل علــى إذكاء الــروح الوطنيــة واســتثمار التنــوع الثقافي والحضاري بين أوســاط الشــباب ، وتتكون القافلة من مجموعة من الشباب المتطوعين يستقلون مجموعة من المركبات، ويتوجهون إلى محافظات ومناطــق المملكــة, حيث يقوم المتطوعون المشــاركون بتقديم العديــد من البرامج مثل : التدريب وورش العمل بناء المحافظات, وزيارة المدارس و تقديم الهدايا و توزيع عدد من إصدارات المركز في الأسواق والأماكن العامة، سعيًا للوصول لأكبر عدد من شرائح المجتمع في المحافظات التي تزورها القافلة، بالإضافة إلى التنسيق مع خطباء مساجد المنطقة لتعميق قيم التلاحم الوطني من خلال خطب الجمع

ويســعى المركــز مــن خـلال أســبوع «تلاحم» إلى تعزيــز قيم الوحــدة الوطنية والانتمــاء للوطن ومواجهــة التطــرف فــي اطار الثوابت الشــرعية والوطنية، وتقام فعالياته لمدة أســبوع في كل منطقة من مناطق المملكة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع إمارات المناطق والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني .

يذكر أن قافلة تلاحم قد زارت منطقة الجوف في أنطلقاتها الأولى بوقت سابق لتواصل فعالياتها في منطقة جازان من خلال أسبوع.