استشهاد المقدم “قاسم الحربي” غرقاً بمياه جيبوتي

استشهد المقدم الركن قاسم بن داحم السحيمى الحربى، الذي يعمل ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في إعادة الأمل لدولة اليمن، الأربعاء الماضي، أثناء أدائه واجبه الديني والوطني بعزة وكرامة وسط مياه البحر الأحمر بدولة جيبوتي.

وقالت مصادر إن المقدم الركن قاسم بن داحم السحيمي الحربي، استشهد أثناء عمله في مراقبة الملاحة البحرية وسط مياه البحر الأحمر، وإخضاع السفن والنقالات البحرية للتفتيش وفق مهام قوات التحالف في مياه البحر ما بين اليمن وجيبوتي، حيث تعرض للغرق واستشهد إثر ذلك، مسجلا اسمه ضمن الأبطال الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل دينهم ووطنهم ومليكهم.