 أكثر ما بحث عنه السعوديون على محرك “جوجل” خلال 2016 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أكثر ما بحث عنه السعوديون على محرك “جوجل” خلال 2016

أكثر ما بحث عنه السعوديون على محرك “جوجل” خلال 2016
المناطق_الرياض

كشفت مؤشرات اتجاهات البحث عن أكثر ما بحث عنه السعوديون على شبكة الإنترنت من خلال محرك البحث “جوجل” خلال عام 2016.

وكانت “طاقات” البوابة الوطنية للباحثين عن عمل، أكثر ما بحث عنه السعوديون في المجمل العام، ووفقاً لـ”العربية نت”، فيما جاء “أولمبياد ريودي جانيرو 2016” في المركز الثاني، ثم لعبة “بوكيمون جو” ثالثاً.

وأبانت المؤشرات أنه فيما يتصل ببحث السعوديين حول الأحداث، جاءت مناورات “رعد الشمال” في المركز الأول، تلتها بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم “يورو 2016. أما على صعيد الأعمال الدرامية فقد كان مسلسل “شباب البومب 5” أكثر ما تم البحث عنه، وجاء بعده المسلسل التركي “بنات الشمس”.

وظهر من خلال المؤشر أن أغنية “بربس” للفنان والمخرج ماجد العيسى جاءت أولاً في عمليات البحث عن الأغنيات، وثانياً أغنية “تناديك” للفنان ماجد المهندس، أما في مجال الشيلات فكانت شيلة “هب البراد” للشاعر ماجد الديحاني وأداء المنشد عبدالعزيز العليوي في المركز الأول، ثم شيلة “مرحبا مليون” من كلمات الشاعر علي بن حمري وأداء راشد آل سالم وصوت يام في المركز الثاني.

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