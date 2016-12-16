صورة برسيم وأعلاف فوق مركبة ليكزس فاخرة ..تثير مواقع التواصل

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي “صورة” لمركبة فاخرة من نوع جيب ليكزس حديثة وقد وضع صاحبها أعلاف وبرسيم فوق المركبة خلال توقفه بإحدى إشارات المرور

الصورة أثارت ردود فعل واسعة وجرى تداولها بوسائل التواصل حيث اكد عدد نشطاء تويتر بأن الصورة ترتبط بحياة البادية وأهمية تأمين وشراء أعلاف للمواشي بغض النظر عن طريقة ووسيلة نقلها وهي جانب يعود للحرية الشخصية ، فيما ذهب البعض إلى إظهار جانب البذخ وعدم الالتفات إلى قيمة أو ماركة المركبة الفاخرة وعدم الاهتمام بالمظهر العام وجانب النظافة العامة وكان بالإمكان تخصيص مركبة نقل أخرى لإيصال الأعلاف .!

ولم يخلو الامر من طرافة وتعليقات الشعراء :