 صورة برسيم وأعلاف فوق مركبة ليكزس فاخرة ..تثير مواقع التواصل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2016 ميلاديا

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صورة برسيم وأعلاف فوق مركبة ليكزس فاخرة ..تثير مواقع التواصل

صورة برسيم وأعلاف فوق مركبة ليكزس فاخرة ..تثير مواقع التواصل
المناطق- جازان
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي “صورة” لمركبة فاخرة من نوع جيب ليكزس حديثة وقد وضع صاحبها أعلاف وبرسيم فوق المركبة خلال توقفه بإحدى إشارات المرور
الصورة أثارت ردود فعل واسعة وجرى تداولها بوسائل التواصل حيث اكد عدد نشطاء تويتر بأن الصورة ترتبط بحياة البادية وأهمية تأمين وشراء أعلاف للمواشي بغض النظر عن طريقة ووسيلة نقلها وهي جانب يعود للحرية الشخصية ،  فيما ذهب البعض إلى إظهار جانب البذخ وعدم الالتفات إلى قيمة أو ماركة المركبة الفاخرة وعدم الاهتمام بالمظهر العام وجانب النظافة العامة وكان بالإمكان تخصيص مركبة نقل أخرى لإيصال الأعلاف  .!
ولم يخلو الامر من طرافة وتعليقات الشعراء :
‏راكب اللي مظهرينه من جميل
صاحبه شاريه ما دور سلف.
.
جيب للكزس لؤلؤي اخر موديل
حملة راعية من الطنخة علف.

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