 أمانة نجران تشارك في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.. الشفق: هذه الفئة غالية علينا ومشاركتهم واجبه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 17 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أمانة نجران تشارك في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.. الشفق: هذه الفئة غالية علينا ومشاركتهم واجبه

أمانة نجران تشارك في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.. الشفق: هذه الفئة غالية علينا ومشاركتهم واجبه
المناطق - نجران

شاركت أمانة منطقة نجران في اليوم العالمي لذوى الاحتياجات الخاصة لزيادة الوعي بقضايا الإعاقة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأعرب أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق عن سعادتها البالغة بمشاركة هذه الفئة الخاصة موكداً بأنه من واجبنا المشاركة في مثل هذه المناسبات والتي تعني لنا الكثير لا سيما أنها تستهدف فئة غالية على قلوبنا لافتاً إلى أن هذا اليوم يتكرر مرة واحدة في السنة لكن قلوب الجميع  مع هذه الفئة طوال العام .
وقال مدير العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل أن اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة يهدف إلى التعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات وتفعيل الدور التوعوي والثقافي لدى فئات المجتمع المختلفة بالإضافة  إلى تعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم من خلال مشاركاتهم مع توفير الدعم النفسي والاجتماعي .
واوضح آل فاضل ان مشاركة الامانة تضمنت بث الرسائل التوعوية من خلال الوسائل الاعلانية إلى جانب تقديم عدد من الهدايا العينية في فعاليات المسابقات الرياضية.

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